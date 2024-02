La Fondation Vantage s'associe à la Fondation IREDE pour renforcer l'autonomie des enfants amputés au Nigeria





LAGOS, Nigeria, 23 février 2024 /CNW/ - La Fondation Vantage est fière d'annoncer son partenariat stratégique avec la Fondation IREDE, un organisme à but non lucratif qui s'engage à donner aux enfants nigérians de 0 à 18 ans ayant perdu un membre les moyens d'être autonomes en leur offrant des prothèses.

Crystal Chigbu est la fondatrice de la Fondation IREDE. Sa fille est née en 2009 avec une anomalie congénitale d'un membre qui a nécessité une amputation à l'âge de 27 mois. Depuis, sa fille a besoin d'un membre artificiel. Crystal a réalisé qu'il y avait un manque important de ressources pour les enfants comme sa fille, et a créé la Fondation IREDE en 2012 pour faire évoluer le discours en ce qui concerne les personnes handicapées au Nigeria et en Afrique en général.

Des représentants de la Fondation Vantage ont rencontré des représentants de la Fondation IREDE en février pour s'engager à soutenir leur cause. « Nous sommes ravis d'appuyer la Fondation Vantage afin d'avoir un impact positif sur la vie des enfants nigérians ayant perdu un membre », a déclaré Steven Xie, directeur général de la Fondation Vantage. « En tant que partenaire de la Fondation IREDE, nous fournirons un soutien global à ces champions au Nigeria et leur offrirons les possibilités qu'ils méritent pour s'épanouir. »

Depuis sa création, la Fondation IREDE est à l'avant-garde de la défense des droits et de l'autonomisation de ces enfants, qu'elle désigne comme des champions. La fondation a fourni gratuitement plus de 528 prothèses fabriquées sur mesure à 479 enfants dans 35 États du Nigeria, et elle entretient et remplace ces prothèses au fur et à mesure que les enfants grandissent. La fondation améliore également l'accès de ces enfants à l'éducation et leur donne les moyens de réaliser leurs rêves grâce à des bourses d'études.

« La Fondation IREDE est honorée que des représentants de la Fondation Vantage nous rendent visite au Nigeria et voient notre vision devenir réalité grâce à nos champions », a déclaré Crystal. « Ensemble, nous créons un monde plus inclusif pour tous. »

À propos de la Fondation Vantage

La Fondation Vantage est un organisme de bienfaisance indépendant qui a été lancé au centre de technologie McLaren au Royaume-Uni avec le soutien du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de l'équipe NEOM McLaren Extreme E en 2023. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.vantage.foundation .

À propos de la Fondation IREDE

Fondée en 2012, la Fondation IREDE est un organisme à but non lucratif qui s'engage à améliorer la vie des enfants ayant perdu un membre au Nigeria. Pour en savoir plus, consultez le : www.theiredefoundation.org .

