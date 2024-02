Mavenir et Terrestar Solutions entrent en partenariat pour accélérer le déploiement commercial du réseau non-terrestre (NTN) 5G nouvelle radio (NR)





Mavenir, le fournisseur d'infrastructure réseau natif cloud qui construit l'avenir des réseaux, poursuit son leadership pionnier dans le secteur Open RAN avec des solutions de réseau non-terrestre (NTN) 5G nouvelle radio (NR). Cette initiative consiste à intégrer la connectivité par satellite pour les réseaux terrestres Open RAN, permettant ainsi une connectivité optimale pour les utilisateurs sur les réseaux satellitaires et terrestres. Le projet est exécuté en collaboration avec Terrestar Solutions, un opérateur de satellites basé au Canada.

Les opérateurs de satellites recherchent activement des moyens d'exploiter les capacités 5G NTN dans leur topologie de réseau, afin d'étendre la couverture et la capacité dans les zones où les réseaux terrestres traditionnels sont économiquement impossibles ou peu pratiques. Terrestar lancera une nouvelle offre de service appelée Narrowband IoT (NB-IoT) sur le marché, évoluant vers un service 5G Direct to Device (D2D) complet d'ici 2025. En tant que fournisseur de technologie, Mavenir apportera le coeur conforme aux normes 3GPP et la technologie d'interface O-RAN. Alignées sur les spécifications de l'alliance O-RAN, les implémentations Open RAN stimulent le déploiement de réseaux ouverts, intelligents et sécurisés pour les propriétaires de réseaux mobiles et de réseaux satellitaires.

Jacques Leduc, président et CEO de Terrestar Solutions, déclare : « Ce partenariat vise à développer des normes interopérables qui relient de manière optimale les systèmes de satellites multi-orbites, les infrastructures terrestres et les appareils mobiles. Cette initiative constitue une étape essentielle pour garantir que chaque Canadien bénéficie d'une connectivité fluide et de haute qualité, avec des retombées positives directes pour les entreprises et les particuliers. »

Pardeep Kohli, CEO de Mavenir, déclare : « Basé sur les normes ETSI O-RAN 3GPP R.17, l'O-RAN de Mavenir permet d'intégrer rapidement et simplement les points de service terrestres et satellitaires. En collaboration avec notre partenaire Terrestar, ce projet met en valeur la flexibilité remarquable qui peut être atteinte grâce à cette norme et cette technologie. Les déploiements Open RAN démontrent leur potentiel évident pour permettre des niveaux de connectivité sans précédent pour les particuliers et les entreprises, dépassant ainsi les possibilités offertes par les logiciels RAN traditionnels. »

À propos de Terrestar Solutions

Terrestar Solutions Inc. est un opérateur canadien de services mobiles par satellite dont l'objectif est de fournir des solutions de communication directe aux appareils mobiles et à l'Internet des objets (IdO), afin de pouvoir connecter les gens où qu'ils soient au pays. L'entreprise poursuit son engagement à contribuer au développement d'un écosystème de réseau ouvert basé sur des normes, permettant ainsi aux opérateurs de réseaux mobiles d'élargir la portée de leurs services à l'ensemble du territoire canadien. Grâce au satellite Echostar T1, à son infrastructure terrestre et au spectre mobile par satellite, Terrestar met de l'avant son service mobile par satellite Strigo (MSS), qui permet de connecter les Canadiens presque partout au pays, même dans les régions les plus éloignées. Le service Strigo est notamment utilisé par de nombreuses organisations à but non lucratif et par des groupes autochtones, en phase avec l'engagement de l'entreprise envers le bien-être et le progrès des communautés. Pour de plus amples renseignements, visitez www.terrestarsolutions.ca, contactez [email protected] et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Mavenir

Mavenir construit aujourd'hui les réseaux de demain avec des solutions cloud optimisées par l'IA qui sont de conception écologique, permettant aux opérateurs de bénéficier des avantages de la 5G et d'obtenir des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l'Open RAN et que disrupteur sectoriel reconnu, Mavenir propose des solutions primées qui fournissent l'automatisation et la monétisation sur les réseaux mobiles à l'échelle mondiale, accélérant ainsi la transformation des réseaux logiciels pour plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés mondiaux. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.mavenir.com

23 février 2024 à 15:45

