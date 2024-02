Bien d'intérêt patrimonial à Montréal - La maison James-Edward-Major est classée en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel





QUÉBEC, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce le classement de la maison James-Edward-Major comme immeuble patrimonial en raison de ses valeurs historique et architecturale. Ce geste témoigne de l'engagement du gouvernement à préserver le riche patrimoine culturel du Québec. La maison sera ainsi ajoutée au Registre du patrimoine culturel du Québec.

Cette résidence bourgeoise est construite en 1859 pour James Edward Major, un immigrant irlandais établi à Montréal qui travaille comme inspecteur de potasse pour le gouvernement. L'immeuble, dont l'imposante galerie de bois ouvragé évoque l'architecture pittoresque, est l'une des rares résidences encore subsistantes conçues par Thomas Seaton Scott. Cet architecte est notamment connu pour avoir réalisé des églises anglicanes, des résidences suburbaines ainsi que plusieurs bâtiments importants pour la Compagnie du Grand Tronc de chemin de fer du Canada.

La maison James-Edward-Major se distingue également pour sa vocation caritative de plus de 130 ans. Ainsi, à partir de 1890, elle accueille la Ladies' Aid Society, qui a pour objectif d'héberger des femmes célibataires immigrantes, des enseignantes et des gouvernantes. Au fil du temps, sa mission évolue vers l'accueil de femmes âgées autonomes ou en perte d'autonomie et est maintenue avec le soutien de la communauté anglophone de Montréal et du diocèse anglican jusqu'en 2021.

« La maison James-Edward-Major, par son architecture et son implantation dans la trame urbaine de Montréal, témoigne non seulement du développement d'un quartier important de la métropole au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, mais également de la mobilisation de toute une communauté autour d'une vocation caritative. Le classement comme immeuble patrimonial vise à assurer sa protection pour favoriser sa transmission aux générations futures. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

