itel présente sa nouvelle image de marque 2024 à l'occasion du plus grand événement du secteur aux pyramides égyptiennes





itel, le chef de file mondial de la vie connectée qui s'engage à fournir des produits électroniques grand public abordables et de bonne qualité, est en passe de redéfinir son identité visuelle avec le lancement spectaculaire de son nouveau logo aux Grandes Pyramides de Gizeh en Égypte le 22 février. Cet événement incontournable marquera non seulement une évolution significative de l'image de marque itel, mais servira également de plateforme pour interagir et célébrer avec des partenaires et des clients de premier plan, en particulier les clients de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

La cérémonie de présentation aux pyramides égyptiennes témoigne de l'engagement d'itel non seulement en faveur de l'innovation technologique, mais aussi pour créer une expérience inoubliable et immersive pour les participants. L'événement débutera par une représentation pyrotechnique époustouflante, débouchant sur une soirée de célébration et d'anticipation, suivie d'un discours d'ouverture inspirant. Par la suite, les participants pourront profiter du show de présentation du logo, durant lequel le nouveau design sera dévoilé avec une interprétation profonde de son importance pour l'identité de marque d'itel.

Dans le cadre de l'événement, itel lancera officiellement les smartphones de la série itel P55, notamment les P55+, P55 et P55 5G. Ces smartphones bénéficient de trois avancées technologiques majeures : le PowerCharge 45W avec une charge intelligente à trois vitesses ; l'espace de jeu iBoost, optimisant l'expérience gaming ; et le premier smartphone 5G d'itel, le P55 5G, offrant une expérience de navigation rapide aux clients du réseau 5G en entrée de gamme sur les marchés émergents.

En plus de son nouveau smartphone, itel lance également une gamme d'accessoires de vie connectée, y compris la montre connectée E1, avec des fonctionnalités telles que la surveillance de l'oxygénation sanguine, le suivi du rythme cardiaque et la gestion de la santé, les écouteurs intelligents BudsAce, avec une réduction du bruit et une qualité sonore supérieure, des appareils ménagers robustes et abordables et de l'électronique innovante pour enfants, dans le cadre de son engagement en faveur d'un style de vie connecté holistique.

« Nous sommes ravis d'accueillir de précieux partenaires, d'éminents représentants des médias et des leaders d'opinion lors de notre grande cérémonie de présentation aux pyramides égyptiennes », déclare Steven Yang, directeur régional, Afrique du Nord, itel. « Cet événement n'est pas simplement un lancement de produit. C'est l'occasion de partager des moments conviviaux, de promouvoir des relations étroites avec nos clients, d'encourager des collaborations futures et de maintenir un contact pérenne avec nos précieux partenaires. Notre objectif est d'illustrer le niveau de service inégalé de la marque internationale itel et de démontrer notre engagement à créer des liens durables dans cette région dynamique. »

Le rassemblement aux pyramides égyptiennes, l'une des huit merveilles du monde, symbolise l'entrée d'itel dans une nouvelle ère audacieuse caractérisée par l'innovation et la durabilité. Vous allez assister au début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la marque, marquant son engagement inébranlable à offrir des solutions technologiques couplées d'une expérience raffinée et immersive.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

23 février 2024 à 13:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :