UN DÉPART À LA RETRAITE POUR MANON LAFRANCE, DIRECTRICE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE MONTRÉAL





QUÉBEC, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) annonce le départ à la retraite de Mme Manon Lafrance à titre de directrice du Conservatoire de musique de Montréal (CMM), au terme de la présente année scolaire en juin prochain. Après douze années à la tête de l'établissement, Manon Lafrance quitte après avoir écrit un important chapitre dans l'histoire du Conservatoire.

Manon Lafrance a commencé ses études en trompette en 1978 à l'âge de 13 ans au Conservatoire de musique de Montréal où elle a obtenu son diplôme en 1985 avec un 1er Prix en trompette et en musique de chambre. Elle a été professeure de trompette et de musique de chambre au CMM pendant 25 ans avant de devenir la directrice de l'établissement en 2012.

Trompettiste de renommée internationale, Manon Lafrance a été trompette solo de plusieurs orchestres au Québec et a pris part à plusieurs tournées aux États-Unis, en Europe, au Japon et au Canada, avec divers ensembles, dont le célèbre quintette de cuivres Canadian Brass, l'Orchestre symphonique de Montréal et Les Violons du Roy. De plus, elle a participé à plus de 50 enregistrements de disque. Les deux magazines internationaux The International Trumpet Guild Journal aux États-Unis et le Brass Herald en Angleterre ont consacré des articles sur sa carrière confirmant son importante contribution en tant que trompettiste et pédagogue. En tant que professeure au CMM, elle a formé de nombreux trompettistes professionnels.

Pendant ses douze années à la tête du Conservatoire de musique de Montréal, Manon Lafrance a non seulement perpétué la mission d'excellence musicale et artistique de l'institution, mais elle a aussi contribué à la faire évoluer au rythme des besoins et des réalités du milieu culturel. Grâce à sa vision et à son leadership, elle a participé au rayonnement du Conservatoire d'une façon remarquable. Sa dernière année lui aura permis de souligner le 80e anniversaire de l'institution et, après 45 ans de présence au CMM, de quitter avec le sentiment du devoir accompli.

« Manon Lafrance est une amie de longue date et j'ai toujours admiré le travail immense qu'elle a réalisé auprès des élèves, du corps professoral et du Conservatoire. Son souci de l'excellence aura permis au Conservatoire de musique de Montréal de demeurer l'une des écoles de musique les plus prestigieuses du Québec. Manon a grandement contribué à sa pérennité et je suis très enthousiaste pour l'avenir du CMM », témoigne Marc Hervieux, directeur général du CMADQ.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes?: Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

Facebook | LinkedIn | Instagram

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

23 février 2024 à 11:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :