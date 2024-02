Montréal offre l'accès gratuit à quatre nouveaux musées dans le cadre du programme Empruntez un musée





MONTRÉAL, le 23 févr. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer l'ajout, en 2024, de quatre nouveaux musées à la liste du programme Empruntez un musée. Désormais, la population montréalaise pourra visiter ces musées gratuitement en empruntant un laissez-passer en ligne ou en bibliothèque, à partir du 1er mars, grâce à la carte d'abonné de la bibliothèque.

Les personnes abonnées aux bibliothèques de Montréal bénéficient depuis 2017 de laissez-passer pour visiter gratuitement différents musées à travers la Ville, tels que l'Écomusée du fier monde, le Musée d'art contemporain de Montréal et le Musée McCord Stewart. Cette année, juste à temps pour la semaine de relâche, au début mars, le réseau des Bibliothèques de Montréal, en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec ainsi que tous les musées participants, bonifie son offre de laissez-passer en ajoutant quatre nouveaux musées à visiter gratuitement : le MEM - Centre des mémoires montréalaises, le MUMAQ - Musée des métiers d'arts du Québec, le Musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal et le Musée des ondes Emile Berliner.

« En offrant l'accès gratuit à ces nouveaux musées, la Ville célèbre la diversité et la richesse de son patrimoine, tout en ouvrant les portes de la connaissance aux citoyennes et aux citoyens. Cette initiative incarne notre engagement envers l'inclusivité et l'accessibilité à la culture pour les Montréalaises et les Montréalais. J'invite la population à profiter du programme Empruntez un musée en grand nombre. À l'approche de la semaine de relâche, la visite d'un musée, seul, entre amis ou en famille, est une activité formidable, surtout si elle est gratuite ! », a souligné la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif, Ericka Alneus.

Pour se procurer le laissez-passer

Le laissez-passer peut être réservé en ligne sur le catalogue Nelligan et emprunté dans l'une des 45 bibliothèques de Montréal à un poste de prêt libre-service ou au comptoir de prêt et être retourné dans n'importe quelle bibliothèque. Un seul laissez-passer peut être emprunté à la fois par carte d'abonnement sur une durée de trois semaines. L'utilisation est illimitée durant la période du prêt et l'emprunt peut être renouvelé trois fois maximum. Finalement, le programme est offert en tout temps aux personnes abonnées de 14 ans et plus aux bibliothèques de Montréal ainsi qu'à la grande bibliothèque (BAnQ.).

Les bibliothèques de Montréal proposent une multitude de services adaptés aux besoins de la population des quartiers qu'elles desservent, tout en offrant un accès à la lecture, à l'information, au savoir, à la culture et au loisir. En plus de l'emprunt de livres, de films, de jeux de société et de l'accès à des espaces de rencontre et d'étude, les usagers et les usagères peuvent aussi profiter du prêt d'objets divers comme des laissez-passer pour visiter des musées.

