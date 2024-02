Le gouvernement du Canada annonce un soutien financier pour les communautés noires en Nouvelle-Écosse





La ministre Khera annonce un investissement de plus d'un million de dollars pour les mesures en appui aux personnes néo-écossaises noires

HALIFAX, NS, le 23 févr. 2024 /CNW/ - En février, nous célébrons l'histoire unique et l'apport des Canadiennes et des Canadiens noirs à la société. Cette année, le thème du Mois de l'histoire des Noirs est « L'excellence des personnes noires : un patrimoine à célébrer; un avenir à construire ». Ce thème reconnaît le riche patrimoine, les réalisations actuelles et le brillant avenir qui attendent les personnes noires au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, a annoncé l'octroi de près de 1,1 million de dollars à 3 organismes dirigés par des personnes noires et axés sur les services aux personnes noires en Nouvelle-Écosse dans le cadre des volets Événements et Projets du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme. Cette somme s'ajoute à l'enveloppe de plus de 30 millions de dollars que le gouvernement du Canada a déjà investie dans des douzaines de projets voués à la communauté noire en Nouvelle-Écosse.

L'Imhotep's Legacy Academy de l'Université Dalhousie recevra 829 570 dollars sur 3 ans (de 2023 à 2025) afin de soutenir son projet « Canada-Wide Out of School Time Experiential STEM Activities for Underrepresented Youth » (activités d'apprentissage par l'expérience extrascolaires en science, technologie, ingénierie et mathématiques [STIM] destinées à des groupes de jeunes sous-représentés partout au Canada). Au service des jeunes en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, le projet vise à créer un réseau national de programmes parascolaires ou extrascolaires s'adressant aux jeunes noirs, autochtones ou d'Amérique du Sud et portant sur les STIM, sur le renforcement de la confiance et sur le développement personnel. L'Atlantic Filmmakers Cooperative recevra 228 300 dollars pour le projet « Here/Now: African Nova Scotian Multi generational Film » (ici/maintenant : un film multigénérationnel sur la communauté afro?néo?écossaise). Le Halifax Black Film Festival recevra 35 000 dollars pour tenir son festival en 2024.

Ces investissements prennent appui sur l'engagement pris par le gouvernement du Canada envers les communautés noires pour les aider à réaliser pleinement leur potentiel au Canada en reconnaissant la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, qui va de 2015 à 2024. La mesure vise à lutter contre le racisme et la discrimination envers les personnes noires, à promouvoir l'égalité et à donner aux Canadiennes et Canadiens noirs les moyens d'agir. Plus tôt ce mois-ci, le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, a annoncé qu'il prolongeait jusqu'en 2028 l'engagement lié à la Décennie des Nations Unies dans le but de continuer de faire des investissements transformateurs dans des mesures axées sur les personnes noires.

Les responsables d'activités qui célèbrent l'histoire, la culture et les réalisations des communautés noires dans le respect des objectifs de la Décennie des Nations Unies ou du Mois de l'histoire des Noirs sont invités à examiner les priorités privilégiées pour obtenir une aide financière dans le cadre du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme du gouvernement.

En Nouvelle-Écosse, le thème du Mois du patrimoine africain de cette année est « Nos sourires, notre joie, notre résilience en tant qu'Afro-Néo-Écossais ». La province dénombre plus de 50 communautés afro?néo?écossaises dont la longue feuille de route complexe et intense remonte à plus de 400 ans.

Citations

« Dans le cadre des célébrations entourant le Mois de l'histoire des Noirs au Canada et le Mois du patrimoine africain en Nouvelle-Écosse, l'investissement annoncé aujourd'hui aidera à raconter les précieuses histoires des Néo-Écossais et Néo-Écossaises d'ascendance africaine et à donner aux jeunes les moyens d'agir pour qu'ils prospèrent et se préparent un bel avenir. Ces investissements s'ajoutent aux fonds déjà engagés dans des mesures axées sur les personnes noires depuis que notre gouvernement a reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies en 2018 dans le but de lutter contre le racisme envers les personnes noires, d'éliminer les obstacles et de faire résonner la voix des personnes noires au Canada. »

-- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« Les personnes noires au Canada ont grandement contribué à notre société. Les Afro-Néo-Écossaises et Afro-Néo-Écossais sont, depuis toujours, des pionniers en matière de justice et d'égalité. Les efforts déployés visent à donner aux jeunes noirs les moyens d'agir et à mettre en valeur la force et les contributions des personnes noires au Canada. Ces efforts tendent, par le fait même, à éliminer des obstacles systémiques. À la lumière de ces investissements, nous tenons à rappeler que l'histoire des personnes noires fait partie intégrante de l'histoire du Canada, et que nous avons tous et toutes un rôle à jouer dans la lutte contre le racisme et la discrimination. »

-- L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Les personnes afro-néo-écossaises, et leurs luttes et leurs efforts, ont joué un rôle immense dans l'histoire du Canada. Pensons à Viola Desmond, William Hall et Carrie Best qui ont ouvert la voie pour les générations suivantes. Je suis convaincu que les organismes bénéficiaires nous feront découvrir l'histoire et les épreuves des communautés afro-néo-écossaises, tout en préparant les jeunes noirs à vivre dans un monde plus inclusif où ils auront un plus grand pouvoir de décision. »

-- Andy Fillmore, député de Halifax

« L'Imhotep's Legacy Academy célèbre les réalisations des 21 dernières années auprès des jeunes noirs en Nouvelle-Écosse et, surtout, l'excellence dont ont fait montre les nombreux élèves noirs qui exercent aujourd'hui des professions en STIM grâce aux efforts de notre personnel et de nos bénévoles. Ces diplômés ont clairement démontré la résilience et la productivité de notre communauté, et nous avons hâte de faire connaître nos meilleures pratiques en implantant des programmes ailleurs au Canada. Nous sommes très reconnaissants envers Patrimoine canadien du financement obtenu et du solide soutien du gouvernement du Canada qui nous permettent de réaliser ce projet. »

-- M. J. Pemberton Cyrus, Ph. D., ing., FEC, président de l'Imhotep's Legacy Academy

Les faits en bref

Le 30 janvier 2024, le gouvernement du Canada a annoncé l'appel à l'action pour Renforcer la résilience des communautés assortie d'une enveloppe de trois millions de dollars. Le financement provient du volet Événements du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme et est consacré aux activités qui seront mises en oeuvre entre avril 2024 et mars 2025. La mesure vise à promouvoir la diversification et l'inclusion de la société canadienne devant la hausse croissante d'incidents haineux au pays.

Le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme (PMLCR) résulte de la fusion du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme et du Programme d'action et de lutte contre le racisme. Récemment simplifié, le PMLCR vise à soutenir plus efficacement les communautés et les organismes partout au Canada. Le PMLCR comporte trois volets : Événements, Projets et Renforcement des capacités organisationnelles. Les demandes dans le cadre du volet Événements sont acceptées en tout temps.

En 2018, le Canada a reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, qui va de 2015 à 2024. Le 7 février, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le gouvernement fédéral prolongeait jusqu'en 2028 ses efforts pour promouvoir l'égalité et donner à la population canadienne noire les moyens d'agir. Depuis que le gouvernement du Canada a reconnu la Décennie des Nations Unies en 2018, il a consacré 860 millions de dollars à des mesures axées sur les personnes noires.

En reconnaissance de la Décennie, la mesure Appuyer les communautés noires du Canada a été mise en place en 2019 pour célébrer les contributions des personnes d'ascendance africaine au Canada. De plus, elle vise à renforcer la capacité des dynamiques communautés noires, à intégrer les perspectives des personnes noires dans l'élaboration des politiques et des programmes qui ont des incidences sur leur vie et à remédier aux obstacles et aux inégalités systémiques dont elles font l'objet. Depuis 2019, plus de 175 millions de dollars ont été investis dans des projets partout au Canada. Plus récemment, le budget 2023 prévoyait 25 millions de dollars supplémentaires pour 2024-2025 afin de prolonger le programme d'une année, pour un investissement total de 200 millions de dollars.

En 2019, le Canada a lancé sa Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, gérée par le nouvel organe fédéral, le Secrétariat de lutte contre le racisme. La stratégie est une mesure pangouvernementale visant à lutter contre le racisme systémique, y compris le racisme envers les personnes noires.

Le budget de 2021 prévoyait une enveloppe de 200 millions de dollars pour établir le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs. En mars 2023, on confiait à la Fondation pour les communautés noires, une organisation nationale dirigée par les personnes noires et axée sur les services aux personnes noires, l'administration du Fonds. La Fondation a publié le premier appel de propositions en décembre 2023.

HALIFAX, le 23 février 2024

Patrimoine canadien

Dans le cadre du volet Projets du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme, deux organismes néo-écossais recevront un financement totalisant 1?057?870 dollars. Ce volet prévoit le financement d'initiatives de développement communautaire, de lutte contre le racisme ou de mobilisation qui visent à promouvoir la diversité et l'inclusion en favorisant l'interaction entre les groupes communautaires.

Organismes Projets Financement Imhotep's Legacy Academy de l'Université Dalhousie Activités pratiques de science, technologie, ingénierie et mathématiques en dehors des heures de classe pour les jeunes sous?représentés partout au Canada 829?570 $ Atlantic Filmmakers Co-operative Projet de film multigénérationnel afro?néo?écossais Here/Now (« Ici/Maintenant ») 228?300 $

Dans le cadre du volet Événements du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme, un organisme d'Halifax recevra un financement de 35?000 dollars. Ce volet finance les activités communautaires qui visent à promouvoir la compréhension interculturelle ou interconfessionnelle, les discussions sur le multiculturalisme, la diversité, le racisme et la discrimination religieuse, ou qui célèbrent l'histoire et la culture d'une communauté, comme les mois du patrimoine reconnus par le Parlement.

Organisme Projet Financement Halifax Black Film Festival Halifax Black Film Festival 2024, 8e mouture 35?000 $

Ce financement s'ajoute aux plus de 30 millions de dollars déjà investis par le gouvernement du Canada dans des dizaines de projets à l'appui de la communauté noire néo-écossaise dans le cadre de l'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada depuis 2020.

