Des activités hivernales pour tous les goûts pendant la semaine de relâche





MONTRÉAL, le 23 févr. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la semaine de relâche, les activités extérieures, intérieures, sportives et culturelles sont nombreuses à Montréal pour divertir toute la famille.

Bouger dans les parcs

Les parcs-nature proposent des après-midis d'activités avec, au programme, des dégustations de tire sur la neige, des séances animées portant sur l'acériculture, la forêt en hiver, les oiseaux et les mammifères, des jeux actifs et des randonnées où vous apprendrez à faire un feu, à pister les animaux ou à utiliser des jumelles.

Dans le parc Frédéric-Back, il est possible de faire une visite guidée en raquettes et des sculptures de blocs de neige. En plus du patin, le parc du Mont-Royal est un endroit de choix pour faire des randonnées. Plusieurs excursions guidées auront d'ailleurs lieu pendant la semaine de relâche et permettront d'en apprendre sur divers sujets.

Du côté du parc Jean-Drapeau, des activités extérieures sont prévues pour divertir toute la famille, avec trois zones animées à découvrir, incluant des chorégraphies interactives faciles et amusantes sur les meilleurs succès musicaux, un plateau sportif offrant des jeux comme le baby-foot géant et le hockey-bottine, puis des jeux de kermesse permettant de relever des défis collectifs et amicaux.

Un camp de jour sous le thème Mystère et boule de neige est offert pendant la semaine de relâche au parc-nature du Bois-de-Liesse. Les jeunes sont invités à mener une enquête sur les changements climatiques et à explorer les impacts sur la faune et la flore. Faites vite, les places sont limitées.

Des activités physiques extérieures gratuites sont également accessibles lors de la semaine de relâche, telles que le patinage sur les patinoires extérieures réfrigérées et non réfrigérées, la marche, le fatbike, le ski de fond, la raquette, ainsi que la glissade sur les buttes. La location d'équipements est offerte à différents endroits, notamment au parc Jean-Drapeau. Informez-vous sur les conditions d'emprunt avant de vous déplacer.

Visiter Espace pour la vie

Juste à temps pour la relâche, le Passeport Espace pour la vie est offert à 25 % de rabais, du 16 février au 8 mars, pour un an en formule individuelle ou familiale. Visitez le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium aussi souvent que vous le souhaitez. Espace pour la vie propose une « bio-diversité » d'activités ludiques et éducatives dans l'un ou l'autre de ses cinq musées. Des découvertes sur la faune, l'environnement, les insectes, la flore et l'espace vous attendent.

Participer à des activités gratuites dans les bibliothèques, les musées et les Maisons de la culture

Plus d'une centaine d'ateliers gratuits ont lieu dans les bibliothèques pour divertir les jeunes. Bingo, animation autour du jeu et expériences scientifiques vous attendent. Venez faire le plein de culture, de connaissances et de divertissement!

Si vous avez une carte de bibliothèque de Montréal, il est possible d'obtenir des laissez-passer pour visiter gratuitement l'Écomusée du fier monde, le Musée d'art contemporain de Montréal et le Musée McCord Stewart. De plus, qautre nouveaux musées s'ajoutent à la liste dès le 1er mars : le MEM - Centre des mémoires montréalaises, le Musée des métiers d'arts du Québec (MUMAQ), le Musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, ainsi que le Musée des ondes Émile Berliner.

Les Maisons de la culture vous suggèrent des activités gratuites pour différents âges, allant des films, aux pièces de théâtre jeunesse, aux spectacles de cirque ou de marionnettes. La réservation de billets est requise pour certaines activités. Hâtez-vous de réserver vos places afin de pouvoir y participer.

Une programmation culturelle variée et des activités intérieures divertissantes

Lorsque la température est moins clémente, les bains libres dans les piscines municipales de quartier, le patin dans les arénas ou encore le TAZ sont des sorties de choix pour se dégourdir les jambes. À la TOHU, vous pourrez emprunter un jeu de quilles finlandaises et un jeu d'échecs géant.

À la recherche d'activités à faire près de chez vous? Consultez montreal.ca pour être au courant de ce que votre quartier a à offrir. Il est toujours conseillé de s'informer sur les conditions des sites hivernaux avant de se déplacer. Afin de rester informé en tout temps, abonnez-vous à l'infolettre!

« La semaine de relâche à Montréal est une occasion unique de profiter du dynamisme de notre ville. La ville regorge d'activités variées, adaptées à tous les budgets et à tous les âges, et offertes dans tous les quartiers. Pour les personnes passionnées de culture, de sport, ou de loisirs éducatifs, Montréal a tout pour plaire. Des musées aux parcs, en passant par les Maisons de la culture et les patinoires, il y a une multitude d'activités à découvrir. J'invite les Montréalaises et les Montréalais à profiter pleinement des activités de la semaine et j'invite les visiteurs à venir découvrir les plaisirs de vivre l'hiver dans la métropole », a commenté la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

23 février 2024 à 09:00

