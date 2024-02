/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce concernant la formation de la main-d'oeuvre dans le domaine des technologies vertes/





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières, Jean Boulet, au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, invite les représentantes et représentants des médias à assister à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera un investissement en lien avec la formation de la main-d'oeuvre dans le domaine des technologies vertes.

Date : Vendredi 23 février 2024 Heure : 9 h 30 Lieu : Trois-Rivières (le lieu sera précisé au moment de votre inscription)

Merci de confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

23 février 2024 à 07:05

