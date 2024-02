Lancement d'Eggy Party dans le monde entier le 23 février, en même temps que la nouvelle saison de Rencontres Stellaires





Les Z'ouefs sont sur le point de devenir des sensations globales avec le lancement mondial de Eggy Party en 2024.

GUANGZHOU, Chine, 23 février 2024 /PRNewswire/ -- NetEase Games est fier d'annoncer que son party game multijoueur Eggy Party sera lancé dans le monde entier le 23 février 2024, faisant connaître les Z'ouefs dans plus de pays que jamais.

Eggy Party est un party game multijoueur captivant pour smartphones où vous affrontez vos amis pour surmonter des obstacles et survivre à des mini-jeux passionnants, dans le but d'être le dernier survivant. Les Z'ouefs résident sur l'île aux Z'ouefs dans l'Eggyvers, où vous pouvez participer à toutes sortes d'attractions amusantes et faire équipe avec des amis pour jouer ensemble, ou libérer votre créativité en réalisant et partageant des étapes personnalisées que d'autres joueurs pourront découvrir dans l'Atelier Eggy.

Pour télécharger Eggy Party : https://u5naxx1ena.onelink.me/zi1Y/4fbbamb7

Eggy Party sera lancé à l'échelle internationale sur les appareils Android et iOS le 23 février 2024 aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Arabie Saoudite, dans d'autres pays d'Amérique du Nord et du Sud, d'Europe et de la région ANMO.

Au lancement, Eggy Party sera jouable en français, anglais et en espagnol. De nouvelles langues seront ajoutées ultérieurement, dont l'allemand, le portugais et l'arabe.

Déjà lancé en Asie du Sud-Est en septembre 2023, le jeu a développé une forte présence dans des régions comme l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande, ayant occupé la première place du classement des jeux gratuits en Indonésie pendant plus d'un mois. Le jeu a également gagné en popularité lors de divers événements hors ligne à travers l'Asie du Sud-Est, se créant ainsi une base de joueurs dévoués dans la région.

En Chine, Eggy Party a touché plus de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels et des centaines de millions de contenus ont été générés par les utilisateurs.

Le lancement mondial d'Eggy Party coïncidera également avec son dernier événement saisonnier en date, Rencontre Stellaire, qui permettra aux Z'ouefs de découvrir les merveilles de la dernière frontière, y compris de nouvelles étapes, des tenues uniques, un concours de création de cartes et un événement collaboratif avec Beanie's Daily.

« 2024 est une année importante pour Eggy Party, car le jeu devient accessible à des millions de personnes dans le monde entier, a déclaré Matt Liu, responsable de la publication internationale chez NetEase Games. Nous sommes impatients de voir davantage de joueurs rejoindre l'Eggyvers et s'amuser ! »

Découvrez Eggy Party lors de son lancement mondial et suivez le jeu sur les réseaux sociaux pour obtenir plus d'informations.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2343344/Eggy_Party_launch_globally_Android___iOS_devices_February_23.jpg

23 février 2024 à 06:29

Communiqué envoyé leet diffusé par :