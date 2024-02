Allègements réglementaires et administratifs - Le ministre André Lamontagne veut donner de l'air aux agriculteurs et aux agricultrices





QUÉBEC, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, a entrepris un important exercice visant à réduire le fardeau réglementaire et administratif des agricultrices et des agriculteurs québécois.

En collaboration avec l'Union des producteurs agricoles et les différentes filières agricoles, le ministre souhaite déterminer les plus grands irritants auxquels se butent les entreprises du secteur.

L'objectif est de réduire le temps consacré à la paperasse pour permettre aux agricultrices et aux agriculteurs de concentrer davantage leurs efforts sur le travail dans les champs et auprès de leurs animaux.

Citations :

« En collaborant avec le secteur agricole, on veut s'assurer d'une meilleure compréhension des irritants vécus par les agricultrices et les agriculteurs afin d'agir pour favoriser la croissance de leurs entreprises. L'objectif est d'éliminer de la paperasse. On veut leur donner de l'air pour qu'ils aient plus de temps pour faire ce qu'ils font de mieux : nourrir les Québécoises et les Québécois. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Cette démarche de réflexion commune s'inscrit en droite ligne avec notre Plan d'action gouvernemental en matière d'allègement réglementaire et administratif 2020-2025. Elle permettra de simplifier la vie de nos entreprises agricoles et de leur offrir le meilleur environnement possible pour développer leur plein potentiel dans toutes nos régions. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Les producteurs et les productrices agricoles participent chaque jour à un projet de société de toute première importance, celui de nourrir leurs concitoyens et leurs concitoyennes. La lourdeur administrative et règlementaire freine toutefois l'atteinte de cet objectif, tout en nuisant à l'environnement d'affaires et la compétitivité des entreprises. Le milieu agricole réclame depuis longtemps des changements concrets à tous ces égards et c'est dans cet esprit que nous offrons notre pleine et entière collaboration. »

Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles

Lien connexe :

Plan d'action gouvernemental en matière d'allègement réglementaire et administratif 2020-2025

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook X Instagram LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

23 février 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :