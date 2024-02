Roha Medical Campus, un hôpital de classe mondiale en Éthiopie, reçoit une première injection de 42 millions de dollars





Dans le cadre de l'un des plus grands développements en matière de soins de santé en Afrique, Roha Medical Campus (RMC) annonce avoir reçu un nouvel investissement des actionnaires pour un nouvel hôpital plurispécialisé majeur à Addis-Abeba, portant le capital initial total à 42 millions USD.

Le financement en capital représente la première tranche d'un investissement de 130 millions USD pour construire la phase 1 de Roha Medical Campus, un hôpital de classe mondiale de 350 lits. Un financement supplémentaire des actionnaires ainsi qu'un emprunt de 70 millions de USD dirigé par une institution de financement du développement sont prévus pour le premier semestre de 2024. La construction étant déjà à mi-parcours, le premier hôpital devrait ouvrir en 2025, avec un investissement supplémentaire de 200 millions USD planifié pour agrandir le campus pour y inclure d'autres hôpitaux spécialisés et des installations médicales, ainsi qu'un centre d'enseignement, de recherche et d'innovation.

Situé à moins d'un kilomètre de l'aéroport international le plus fréquenté d'Afrique de l'Est, l'hôpital place Addis-Abeba sur la carte du secteur du tourisme médical de 5 milliards USD par an du continent, tout en jugulant un flux de soins médicaux représentant 500 millions USD sortant annuellement de l'Éthiopie. Actuellement le connecteur habituel pour les Africains voyageant vers l'Asie du Sud ou le Moyen-Orient pour des soins médicaux, l'aéroport international Addis-Abeba Bole d'Ethiopian Airlines deviendra bientôt la porte d'entrée de l'un des centres de traitement de santé les plus importants du continent.

Conçu pour être le premier hôpital accrédité par JCI1 en Éthiopie, Roha Medical Campus atténuera une grave pénurie d'installations médicales avancées et de services de santé pour le deuxième plus grand pays d'Afrique et les patients de la région. Avec plus de 4 000 employés médicaux, administratifs et auxiliaires, RMC fournira de nombreux traitements pionniers qui sont totalement innovants ou en disponibilité limitée au niveau local ou continental. Parallèlement aux traitements d'urgence et aux soins de routine axés sur la médecine générale et préventive, les traitements spécialisés comprendront l'orthopédie, la neurochirurgie, le traitement de la colonne vertébrale, la cardiologie interventionnelle, la chirurgie cardiaque, les interventions endovasculaires, la médecine nucléaire et les traitements en oncologie.

Au moins les trois quarts des patients devraient être éthiopiens, et Roha Medical Campus s'est engagé à recevoir un nombre important d'orientations médicales du système de santé gouvernemental à des taux réduits. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les hôpitaux éthiopiens n'ont actuellement que 6 % du nombre total de lits d'hôpital requis, un niveau nettement en-dessous de ses voisins d'Afrique de l'Est.2

« Il est essentiel pour nous de veiller à ce que les traitements soient largement disponibles dans toutes les communautés », déclare Welela Haileselassie, general manager, Roha Medical Campus. « Vivant en Éthiopie, vous entendez trop souvent parler de personnes qui souffrent sans accès à un traitement. Ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable. Cet hôpital va changer et sauver des vies. »

En plus d'améliorer les résultats médicaux, Roha Medical Campus soutiendra le développement économique en élargissant le tourisme médical entrant en tant que catalyseur clé potentiel de devises étrangères. RMC promouvra également la position déjà dominante d'Ethiopian Airlines dans le tourisme médical africain et augmentera les volumes de voyageurs, ainsi que les visiteurs du Skylight Hotel 5 étoiles de la compagnie aérienne, à moins d'un kilomètre du campus.

« L'Éthiopie est le bon endroit pour investir dans les soins de santé africains transformateurs », déclare Brooks Washington, président exécutif de Roha Medical Campus, et un partner de Roha Group, l'investisseur fondateur de RMC. « La connectivité mondiale d'Ethiopian Airlines renforce les arguments en faveur du tourisme médical et assure de solides revenus en dollars américains pour l'hôpital. Cela est complété par une population locale en croissance rapide qui a besoin de meilleurs soins et par le soutien du gouvernement à des projets durables sur le plan environnemental. Cela fait de RMC une perspective incroyablement attrayante et un investissement très prometteur. »

La demande pour des soins de santé spécialisés des 126 millions d'Éthiopiens a augmenté en raison de la croissance de la classe moyenne, de l'impact de l'urbanisation rapide et de l'évolution des modes de vie, et de la présence croissante des grandes organisations internationales à Addis-Abeba, y compris l'Union africaine et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Roha Medical Campus réduira les coûts et augmentera l'accessibilité par rapport à d'autres hôpitaux locaux et à des forfaits de tourisme médical internationaux comparables.

Les organisations médicales publiques en Éthiopie se sont historiquement concentrées sur le besoin urgent d'étendre les soins de santé aux communautés rurales, de contrôler les épidémies telles que le VIH et la tuberculose et d'améliorer les taux de vaccination contre les maladies transmissibles. Cependant, il existe maintenant un besoin accru de traiter également les maladies cardiaques, le cancer, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies respiratoires chroniques et le diabète, entre autres maladies non transmissibles. Les décès dus aux maladies non transmissibles en Éthiopie sont près du double du taux moyen dans les pays développés, soit 553 pour 100 000 personnes, ce qui représente plus de 50 % des décès dans le pays. Plus de la moitié ont moins de 40 ans. 3 Le taux de mortalité élevé est principalement dû au manque d'infrastructures adéquates, y compris une pénurie de travailleurs qualifiés et des chaînes d'approvisionnement peu fiables pour les médicaments et d'autres produits essentiels, explique Dr Senait Beyene, deputy general manager, soins de santé, RMC.

« Le traitement des maladies non transmissibles nécessite des infrastructures sophistiquées avec d'importantes ressources, des fournitures et des médicaments de haute qualité et des équipes qualifiées », déclare Dr Senait. « Pour répondre à ces problèmes, RMC offrira des soins personnalisés, holistiques et complets pour le diagnostic, le traitement et le suivi des patients, améliorant ainsi les résultats de santé et la qualité de vie à long terme des personnes atteintes de maladies non transmissibles. »

Un vaste programme de formation transférera des compétences pour permettre au Roha Medical Campus d'avoir une équipe médicale principalement éthiopienne d'ici cinq ans. Dans un premier temps, certains médecins seront des expatriés. Les installations hospitalières avancées et les possibilités de travailler sur des procédures compliquées faciliteront le recrutement des expatriés et aideront à inverser la fuite des cerveaux du secteur de la santé en Afrique. Les possibilités d'apprentissage s'étendront à tous les travailleurs de la santé ainsi qu'au personnel hospitalier général afin d'accroître la rétention de professionnels qualifiés et d'assurer des normes de soins mondiales.

Roha Medical Campus construit un bâtiment spécialement conçu pour fournir des soins de classe mondiale. Conformément à un engagement en faveur de la durabilité et de la responsabilité environnementale, Roha Medical Campus est entièrement carboneutre, avec une forêt de plus de 12 000 arbres indigènes plantés sur le campus, en complément de l'ambitieuse Green Legacy Initiative du gouvernement éthiopien. La forêt crée un environnement naturel de guérison tout en abaissant les températures, en réduisant la pollution atmosphérique et sonore, en atténuant les inondations et en attirant les oiseaux et les insectes locaux. Le campus sera le premier centre hospitalier certifié IFC EDGE en Éthiopie, accueillant un système avancé de gestion des déchets avec des technologies propres, la production d'énergie solaire et le stockage de batteries, et un système de chauffage et de refroidissement à activation thermique.

À propos de Roha Group :

Roha Medical Campus est un investissement de Roha Group, une société d'investissement basée aux États-Unis qui bâtit de manière responsable des entreprises rentables en Afrique en investissant dans de nouvelles entreprises à travers le continent et en les développant. Roha Group lance et finance de nouvelles entreprises à fort potentiel en accompagnant leur développement dès la création. L'approche unique de Roha atténue les risques et fournit des rendements de haut niveau tout en créant une valeur durable pour le continent. Les sociétés du portefeuille Roha ont engagé à ce jour des investissements de plus de 500 millions USD et sont actives dans toute l'Afrique. Roha est signataire de l'UNPRI, avec des bureaux en Afrique, aux États-Unis et en Europe.

Roha Group a investi plus de 200 millions USD dans des entreprises en Éthiopie. Il s'agit notamment de Juniper Glass Industries SC, qui emploie plus de 1 000 travailleurs produisant 200 millions de bouteilles par an, remplaçant les importations par une production locale. Raxio Group, une autre société de portefeuille, a récemment ouvert le premier centre de données conjoint de rang 3 neutre vis-à-vis des opérateurs en Éthiopie.

