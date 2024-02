Kakao Brain lance 'KARA-CXR', un service de rapport de radiologie en ligne basé sur l'IA à grande échelle





« Assistant pour radiologues basé sur l'IA »

Le mois dernier, Kakao Brain a présenté 'KARA-CXR', un service de rapport de radiologie en ligne à usage exclusif pour la recherche (RUO), alimenté par son intelligence artificielle (IA) à grande échelle.

Kakao Brain prévoit d'étendre les fonctions interactives prenant en charge divers examens médicaux d'imagerie grâce aux progrès de la technologie d'IA de génération multimodale à grande échelle.

SÉOUL, Corée du Sud, 23 février 2024 /PRNewswire/ -- Kakao Brain a dévoilé la solution Web à usage exclusif de la recherche (RUO), alimentée par 'KARA-CXR' (abréviation de « Kakao Brain AI for Radiology Assistant-CXR »), un algorithme d'IA à grande échelle qui génère instantanément des rapports radiologiques préliminaires pour examen médical lorsque des clichés radiographiques du thorax sont chargés sur le Web.

Grâce à cette solution conviviale et transparente, les chercheurs médicaux peuvent faire l'expérience de diverses fonctions, notamment : la réception simultanée de deux types d'interprétations IA de clichés radiographiques thoraciques (un rapport simple et un rapport complet détaillé) ; la possibilité de charger plusieurs fichiers DICOM à la fois et de recevoir simultanément plusieurs rapports ; et la possibilité de partager les interprétations IA au sein du groupe de recherche ou de la communauté médicale. Sont également incluses des mesures de sécurité conformes qui anonymisent et protègent toutes les informations personnelles contenues dans les fichiers DICOM.

Kakao Brain a commencé à développer 'KARA-CXR' en 2022, en collaboration avec 11 grands hôpitaux universitaires et de grandes institutions médicales. Les partenaires comprennent : Ewha Womans University Medical Center (Séoul, Mok-dong), Ajou University Hospital, Soonchunhyang Medical Center (Cheonan, Gumi, Séoul), Chungnam National University Hospital, Chungbuk National University Hospital, Keimyung University Dongsan Medical Center, Inha University Hospital, Dongguk University Ilsan Hospital, entre autres. KARA-CXR a analysé plus de 16 millions de clichés et d'interprétations de radiographies pulmonaires. KARA-CXR est basé sur le modèle d'IA générative à grande échelle spécialisé dans les soins de santé de Kakao Brain, et l'équipe de recherche se prépare à publier les résultats dans des revues universitaires influentes.

Kakao Brain se prépare à obtenir la certification de l'Union européenne et à demander l'approbation de la FDA américaine et du ministère coréen de la sécurité des aliments et des médicaments. Kakao Brain s'engage à développer une solution de radiologie basée sur l'IA pour remédier à l'inefficacité du processus d'interprétation et de signalement existant, ainsi qu'à la pénurie de radiologues. Il s'agit également de soulager les professionnels de santé, qui doivent gérer une charge de travail croissante. En tant qu'outil RUO, KARA-CXR est actuellement disponible pour la recherche uniquement et n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.

Kim Il-doo, PDG de Kakao Brain, a déclaré : « Comme KARA-CXR a été développé en utilisant des données de haute qualité et les dernières technologies impliquant un apprentissage à grande échelle et une IA générative, j'espère qu'il finira par jouer un grand rôle dans l'amélioration du flux de travail pour les radiologues, sans parler de l'amélioration de l'efficacité de l'interprétation des clichés radiographiques. Il a également ajouté : « Nous prévoyons d'aller au-delà de la génération d'interprétations IA des radiographies thoraciques en élargissant les algorithmes pour inclure des fonctions interactives qui prennent en charge une variété de tests d'imagerie médicale, en utilisant la technologie avancée d'IA générative multimodale à grande échelle. »

Kakao Brain est une société technologique mondiale basée en Corée. Fondée en 2017, Kakao Brain vise à développer une technologie d'IA qui changera le mode de vie des gens et relève le défi de poser la 'question impensable' pour stimuler l'innovation, permettant à chacun de vivre une vie meilleure. Kakao Brain a développé de nombreuses technologies et services d'IA innovants conçus pour améliorer la qualité de vie des gens grâce à l'innovation technologique continue. Il s'agit notamment du modèle de langage à grande échelle KoGPT et du modèle de génération d'images Karlo. De plus, Kakao Brain contribue au développement de la communauté technologique de l'IA en publiant 'Coyo', un ensemble de données composé d'environ 740 millions d'images et de textes. Pour plus d'informations sur Kakao Brain, veuillez consulter le site officiel : https://KakaoBrain.com/ .

22 février 2024 à 18:35

