Le Québec sera à l'honneur de la Foire du livre de Göteborg en 2026





QUÉBEC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce que le Québec sera l'invité d'honneur de l'édition 2026 de la Foire du livre de Göteborg, en Suède. À la fois salon du livre, festival littéraire et congrès professionnel, la Foire du livre de Göteborg est l'une des plus importantes manifestations culturelles en Europe du Nord avec ses 80 000 visiteuses et visiteurs et son centre de droits réunissant plus de 40 pays.

Le ministre a fait cette annonce aujourd'hui à l'occasion de sa participation à l'ouverture du Salon du livre de l'Outaouais, en présence de la directrice de la Foire du livre de Göteborg, Mme Frida Edman, et du directeur de la programmation de la Foire, M. Oskar Ekström.

L'Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) aura la responsabilité de cette présence collective québécoise qui comprendra une délégation d'auteurs et d'auteures du Québec. L'édition 2026 de la Foire sera le point culminant d'un programme de développement commercial sur le territoire ambitieux et entrepris par l'ANEL et plusieurs maisons d'édition en étroite collaboration avec la Délégation générale du Québec à Londres, qui offre également ses services dans les pays nordiques.

Dès cette année, des missions d'éditeurs québécois en Suède et l'accueil d'éditeurs suédois au Québec sont prévus et laissent déjà présager des occasions d'affaires intéressantes pour les entreprises québécoises en Suède et dans les pays nordiques. Les retombées estimées sont notables : vente de droits et traductions d'oeuvres québécoises, professionnalisation des maisons d'édition, rayonnement international de la littérature québécoise et développement de carrière pour les auteures et auteurs du Québec.

Citations

«?Le Québec est fier d'occuper la place de l'invité d'honneur de l'édition 2026 de la Foire du livre de Göteborg, une manifestation culturelle majeure dans les pays nordiques. Il s'agit d'une occasion avantageuse pour la littérature québécoise, car elle recèle un grand potentiel de rayonnement et de développement commercial et artistique. Je suis ravi de constater que les préparatifs entourant cette mise à l'honneur sont déjà en cours dans l'industrie du livre, autant au Québec qu'en Suède. Ce sera l'occasion d'établir des relations culturelles étroites avec une nation, la Suède, avec laquelle nous avons beaucoup en commun, notamment un rapport original avec la nordicité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

«?Quelle occasion extraordinaire de faire rayonner nos talents et notre culture en Scandinavie! En plus de témoigner de notre relation privilégiée avec les pays nordiques, être l'invité d'honneur à la Foire du livre de Göteborg contribuera à consolider nos liens et nos collaborations culturelles avec la Suède. Ce genre d'initiative est rendue possible grâce à notre réseau international de représentations dont le travail permet de susciter et de saisir ces occasions uniques de rayonnement. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

«?C'est avec une immense fierté que nous accueillons le Québec à titre d'invité d'honneur de l'édition 2026 du Salon du livre de Göteborg, le plus grand événement culturel des pays nordiques. Nous sommes impatients à l'idée de découvrir le paysage littéraire du Québec et de présenter les voix de ses écrivains talentueux à de nombreux lecteurs en Suède et dans les pays nordiques. Dans un esprit de collaboration, nous avons hâte de travailler aux côtés de nos partenaires du Québec pour pleinement embrasser et célébrer l'essence de la littérature québécoise dans les années à venir. »

Frida Edman, directrice de la Foire du livre de Göteborg

Faits saillants

L'édition 2026 de la Foire du livre de Göteborg se tiendra du 24 au 27 septembre 2026. D'ici là, il sera intéressant pour le public de surveiller les programmes des éditions 2024 et 2025.

2025. Les membres de la délégation québécoise et le programme québécois de l'édition 2026 de la Foire seront annoncés au printemps 2026.

Ville de littérature de l'UNESCO, tout comme Québec, Göteborg est une actrice majeure du milieu littéraire scandinave.

littérature de l'UNESCO, tout comme Québec, Göteborg est une actrice majeure du milieu littéraire scandinave. Selon une étude réalisée en 2021 par le Bureau international de l'édition française, les 10,3 millions de Suédoises et Suédois ont des habitudes de lecture bien ancrées. Plus de 8200 nouveaux titres sont publiés annuellement, atteignant un chiffre d'affaires de 380 millions d'euros en 2020. Plus de 25 % de ces titres sont des traductions.

Des auteurs de renom du Québec sont traduits en suédois et connaissent déjà un beau rayonnement critique (Kim Thúy, Lise Tremblay , Catherine Mavrikakis et Larry Tremblay ); tout comme des maisons d'édition et des études québécoises sont engagées depuis plusieurs années dans l'exploration de l'imaginaire du Nord et de la nordicité avec des partenaires suédois et scandinaves.

Liens connexes

Suivez le ministère de la Culture et des Communications dans les médias sociaux @MCCQuebec.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de ses 37 représentations dans 20 pays, suivez-nous sur les médias sociaux :

Facbook | X | LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

22 février 2024 à 18:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :