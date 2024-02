Rimkus célèbre 40 ans d'activité et reçoit un investissement d'HGGC





Rimkus Consulting Group, Inc. (« Rimkus »), un chef de file mondial des conseils en ingénierie et techniques, annonce aujourd'hui avoir reçu un investissement de croissance stratégique d'HGGC, une société d'investissement de premier plan sur le marché intermédiaire. L'actuel investisseur minoritaire Century Equity Partners et l'équipe de direction de Rimkus engageront d'importants capitaux propres dans la transaction. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.

« Nous sommes ravis d'accueillir HGGC en tant que partenaire stratégique. Leur investissement reconnaît non seulement le travail acharné et le dévouement de l'équipe Rimkus, mais nous permet également d'accélérer notre trajectoire de croissance. Grâce à l'expertise et aux ressources d'HGGC, nous sommes prêts à atteindre de nouveaux sommets et à élargir nos offres de services pour offrir encore plus de valeur à nos clients », déclare Jonathan Higgins, président et CEO, Rimkus.

Rimkus fournit des services de conseils en ingénierie et techniques à des clients internationaux, y compris des entreprises, des cabinets d'avocats, des compagnies d'assurance, des administrateurs tiers et des agences gouvernementales. Le nouveau partenariat avec HGGC aidera Rimkus à élargir son portefeuille de services, à mieux servir ses clients et à s'imposer comme le principal cabinet de conseils techniques.

« Rimkus est un leader éprouvé avec une marque fantastique et une culture vraiment différenciée. Son bilan et sa réputation auprès des clients en font un partenaire exceptionnellement attrayant pour nous », déclare HGGC. « Nous nous réjouissons à la perspective d'aider Rimkus à atteindre sa croissance en élargissant ses offres de services, en approfondissant son expertise déjà solide et en investissant dans la technologie pour optimiser ses opérations. »

Depuis 2020, Rimkus a réalisé 15 acquisitions stratégiques, portant ainsi son réseau à plus de 1 500 employés et à plus de 110 bureaux dans le monde. Suite à un changement d'image de marque stratégique plus tôt l'année dernière, Rimkus a renforcé ses domaines de spécialisation pour garder une longueur d'avance sur les exigences de ses clients mondiaux et investi massivement dans les solutions technologiques et les talent qui ont permis à l'entreprise de rester un leader dans les secteurs qu'elle dessert.

« Avec une forte dynamique de croissance déjà en place, nous sommes heureux de continuer de soutenir Rimkus et de collaborer avec HGGC et l'équipe de direction pour consolider son leadership sur le marché », déclare Century Equity Partners.

J.P. Morgan a agi en qualité de conseiller financier exclusif auprès de Rimkus. Baird a conseillé Century Equity Partners, et Piper Sandler a conseillé HGGC.

À propos de Rimkus

Rimkus est un fournisseur mondial de conseils en ingénierie et techniques pour les entreprises, les compagnies d'assurance, les cabinets d'avocats et les agences gouvernementales. Les experts de Rimkus se spécialisent dans le conseil forensique, les services de résolution de litiges et de gestion de la construction, les solutions pour l'environnement bâti et le soutien des facteurs humains pour les secteurs grand public, industriel et de santé. Depuis plus de 40 ans, les ingénieurs, architectes, scientifiques et les experts techniques de la société sont reconnus pour leur engagement envers l'excellence du service par les milieux d'affaires locaux, nationaux et internationaux. Rimkus exploite plus de 110 bureaux dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez http://www.rimkus.com.

À propos d'HGGC

HGGC est une société d'investissement privée axée sur les valeurs et sur les partenariats. L'écosystème d'investisseurs, d'opérateurs et de professionnels de la société est uni par la mission commune de développer des entreprises de premier plan et de créer ensemble de la valeur à long terme. HGGC investit dans la technologie, les services aux entreprises, les services financiers et les entreprises de la grande consommation habituellement capitalisées entre 200 millions et 1,5 milliard de dollars. Basée à Palo Alto, en Californie, la société gère plus de 6,9 milliards de dollars d'engagements en capital cumulé. Depuis sa création en 2007, HGGC a réalisé plus de 600 investissements de plateforme, acquisitions complémentaires, recapitalisations et événements de liquidité d'une valeur totale dépassant 71 milliards de dollars. De plus amples renseignements, y compris une liste complète des investissements actuels et antérieurs, sont disponibles sur www.hggc.com.

À propos de Century Equity Partners

Century Equity Partners, LLC (« Century ») est une société de capital-investissement basée à Boston qui fournit des capitaux aux entreprises du marché intermédiaire inférieur à la recherche d'investissements pour soutenir la croissance ou financer des acquisitions, des rachats partiels ou des opportunités de recapitalisation. Century se concentre sur les entreprises opérant dans les secteurs de l'assurance, de la gestion d'actifs et patrimoniale, de la finance spécialisée et des services bancaires et de bailleurs de fonds.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

22 février 2024 à 16:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :