Les Prix 2023 du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien récompensent des Ontariens exceptionnels





TORONTO, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Edith Dumont, lieutenante-gouverneure de l'Ontario, et John Ecker, président du conseil d'administration de la Fiducie du patrimoine ontarien, ont remis les Prix 2023 du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien. Il s'agit de prix annuels décernés par un jury et administrés par la Fiducie du patrimoine ontarien pour récompenser des réalisations remarquables dans le domaine de la conservation du patrimoine. La cérémonie de remise des prix est la pièce maîtresse de la célébration annuelle de la Semaine du patrimoine ontarien, une occasion de s'inspirer de l'impact positif de la conservation du patrimoine sur les collectivités de l'Ontario.

Les lauréats des Prix 2023 du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien incarnent un esprit d'engagement envers la conservation. Cette année, quatre personnes et quatre projets ont été récompensés :

Jane Watt ( Oakville ) a reçu le Prix pour l'ensemble des réalisations en reconnaissance de son esprit de bénévolat infatigable, de sa connaissance approfondie de l'histoire et de son engagement dans la recherche sur le patrimoine de la région de Halton .

( ) a reçu le en reconnaissance de son esprit de bénévolat infatigable, de sa connaissance approfondie de l'histoire et de son engagement dans la recherche sur le patrimoine de la région de . Maude Craig ( Millbrook ) et Adam Selalmatzidis ( Sudbury ) ont reçu le Prix pour les réalisations des jeunes. Tous deux, par leur esprit créatif, incarnent ce que les jeunes ont de mieux à offrir à titre de prochaine génération chargée de préserver le patrimoine. Mme Craig intègre le théâtre et la performance dans son exploration de l'histoire; M. Selalmatzidis est quant à lui un défenseur passionné de la biodiversité de Sudbury . Pour leur dévouement, ils recevront chacun dans le cadre du programme Jeunes leaders du patrimoine une bourse d'études postsecondaires d'une valeur de 3 500 $. Cette bourse est parrainée par la Canada Vie et la Fiducie du patrimoine ontarien.

En outre, les projets suivants ont reçu des prix d'excellence en matière de conservation :

Le projet de restauration de la Metropolitan United Church, London, pour la réutilisation adaptative de ce lieu de culte historique emblématique, maintenant transformé en une salle de spectacle polyvalente.

Le projet de préservation de la Fugitive Slave Chapel, London, pour la préservation du plus ancien bâtiment représentant l'histoire des Noirs à London, qui a été réalisée grâce à un engagement important des intervenants.

Shadowpath Theatre Productions dans la région de York pour son engagement à intégrer le patrimoine, les arts de la scène et l'engagement profond de la collectivité.

Le 100e anniversaire du Homecoming de North Buxton pour avoir fait preuve de leadership communautaire en favorisant le tourisme patrimonial en 2023 dans l'une des communautés noires historiques les plus importantes de la province, et pour son engagement à cet égard au cours des 100 dernières années.

Citations

« Je suis très heureuse de me joindre à la Fiducie du patrimoine ontarien pour célébrer les lauréates et lauréats exceptionnels de cette année. Il est plus important que jamais que nous prenions le temps de reconnaître celles et ceux qui travaillent à la préservation de notre patrimoine, à l'établissement de liens et à l'unification des Ontariennes et des Ontariens » - l'honorable Edith Dumont, lieutenante-gouverneure de l'Ontario

« J'ai le plaisir de célébrer et de féliciter tous les récipiendaires méritants des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien 2023. Grâce à leur travail acharné et à leur dévouement, ces personnes et organisations locales exceptionnelles ont contribué de manière significative à la conservation et à la mise en valeur du riche patrimoine culturel, naturel et bâti de l'Ontario. Ce faisant, elles ont offert aux Ontariens de la province la possibilité d'en apprendre davantage sur notre histoire commune et aidé à renforcer le sentiment d'appartenance à notre passé » - Michael Ford, ministre de la Citoyenneté et du Multiculturalisme

« Les prix de la Fiducie du patrimoine ontarien permettent aux jeunes d'exercer leur pouvoir et de façonner l'avenir. Nous sommes honorés d'être un partenaire et de reconnaître les Ontariens qui ont un impact », a déclaré David Simmonds, vice-président principal et chef des communications et du développement durable, Canada Vie. « Félicitations à tous les candidats et à tous les lauréats. »

« Ces personnes et organisations ont apporté une contribution exceptionnelle à la conservation du patrimoine. Ils servent également de modèles pour d'autres personnes qui suivront leurs traces. C'est grâce à leurs efforts actifs et vigilants que le patrimoine bâti, naturel et culturel de l'Ontario sera préservé, protégé et mis en valeur pour les générations futures. » -- John Ecker, président du conseil d'administration, Fiducie du patrimoine ontarien

