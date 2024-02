Dahua Technology dévoile l'initiative 5E pour améliorer l'expérience client





HANGZHOU, Chine, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, un fournisseur de solutions et de services AIoT centrés sur la vidéo leader mondial sur le marché, a récemment lancé l'initiative « 5E » : Easy Installation, Easy Connection, Easy Configuration, Easy Usage and Easy Maintenance (installation facile, connexion facile, configuration facile, utilisation facile et maintenance facile). Avec pour thème « Améliorer l'efficacité, adopter l'innovation », 5E se concentre sur la conception axée sur l'utilisateur pour fournir des produits et des solutions plus simples, plus faciles à utiliser et plus efficaces, offrant aux clients un fonctionnement efficace, des coûts réduits, des garanties de sécurité et une amélioration de la valeur.

« Chez Dahua, nos clients sont au coeur de notre innovation. L'initiative Dahua 5E incarne notre engagement à concevoir des produits et des solutions faciles à utiliser qui non seulement répondent à l'évolution des besoins, mais dépassent également les attentes des clients », a déclaré Eason Rao, directeur général de Dahua Global Product Marketing.

Installation facile : Installation simple, rapide et conviviale

Dahua a simplifié les déploiements logiciels et matériels en se fondant sur les difficultés des clients, en améliorant constamment la conception structurelle du matériel, les exigences en matière d'outillage, les ressources pédagogiques et la sécurité des processus, ainsi que l'accessibilité, la flexibilité et la complexité et l'exactitude des logiciels.

Connexion facile : Interconnexion rapide, sécurisée et fiable

Dahua vise à améliorer la connectivité multiappareils et la compatibilité avec les tiers, offrant ainsi une expérience d'intégration transparente pour divers environnements clients. Les capacités de connexion facile de Dahua comprennent le Plug & Play, le système d'interphone hybride à 2 fils, la technologie d'enregistrement automatique, HTTP Push, etc.

Configuration facile : Configuration pratique, visuelle et sans souci

Dahua a rationalisé la configuration et le débogage des produits, notamment en optimisant le paramétrage de l'interphone vidéo en un clic et en mettant à jour Dahua WEB 5.0, à l'aide d'une conception de l'interface utilisateur basée sur des scénarios. En outre, l'algorithme d'apprentissage de l'IA de Dahua et les paramètres de scène prédéfinis facilitent la configuration, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts.

Utilisation facile : Fonctionnement compréhensible, facile et intuitif

Dahua propose des interfaces conviviales pour un fonctionnement efficace et simple. Les améliorations vont de la simple conception esthétique à des réglages intuitifs en passant par des conseils étape par étape et des astuces utiles. Diverses applications de soutien et une intelligence haut de gamme sont également disponibles pour répondre aux besoins de différents scénarios, permettant un fonctionnement flexible et facilement accessible aux clients, en réduisant le temps et les coûts de main-d'oeuvre.

Maintenance facile : Maintenance complète, précise et efficace

Les plateformes logicielles de Dahua telles que DoLynk Care Health Center permettent un débogage à distance, des notifications sur les erreurs de l'appareil et la réparation en un clic, ce qui permet une gestion professionnelle de l'état de l'appareil et une maintenance facile. S'appuyant sur une R&D solide, Dahua fournit aux installateurs des solutions de dépannage précises et complètes pour assurer la fiabilité du système 24 h/24 et 7 j/7.

« Nous allons innover et optimiser en permanence, améliorer constamment la facilité d'utilisation et les performances de nos produits, et offrir à nos clients une expérience transparente et intuitive ainsi qu'une importante valeur ajoutée », a ajouté M. Rao.

