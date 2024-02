Le gouvernement du Québec octroie une subvention de 250 000 $ à la Fédération Histoire Québec





QUÉBEC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'une aide financière de 250 000 $ est accordée à la Fédération Histoire Québec, dans le cadre de la Stratégie québécoise de commémoration 2022, pour la réalisation d'un projet d'inventaire du patrimoine commémoratif au Québec.

La réalisation d'un tel inventaire et la diffusion des données dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec permettront de mieux faire rayonner et connaître ce type de patrimoine ainsi que d'obtenir une connaissance plus fine des personnages, des événements, des lieux et des thèmes de l'histoire qui ont été commémorés par le passé.

Ce projet s'inscrit dans la continuité des actions du gouvernement du Québec visant à favoriser la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel.

« À la grandeur du Québec, des organismes, des citoyennes et des citoyens sont engagés dans la valorisation de notre patrimoine culturel. Ce partenariat avec la Fédération Histoire Québec, qui regroupe plus de 325 organismes, reconnaît la valeur de cette implication et témoigne de notre engagement pour une meilleure connaissance et la reconnaissance des faits marquants de notre histoire. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Cette aide est accordée en lien avec la mesure 3 de la Stratégie québécoise de commémoration 2022 qui vise à appuyer la réalisation d'inventaires du patrimoine commémoratif et à en assurer la diffusion auprès de l'ensemble de la population.

La Fédération Histoire Québec est un organisme à but non lucratif qui regroupe près de 325 sociétés d'histoire, de généalogie, de musées et d'autres organismes, et qui rassemble quelque 55 000 membres individuels à l'échelle du Québec.

