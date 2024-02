Northern Trust annonce la nomination d'Olivier Noël comme responsable du Luxembourg





Northern Trust a annoncé aujourd'hui la nomination avec effet immédiat d' Olivier Noël comme responsable pays pour le Luxembourg et chef de file des activités de gestion d'actifs au Luxembourg.

M. Noël assume également le poste de CEO de la banque de Northern Trust dans l'Union européenne (EU), Northern Trust Global Services SE (NTGS SE), après approbation de son conseil d'administration. Il deviendra membre du conseil d'administration de NTGS SE, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

M. Noël a rejoint Northern Trust en 2005 comme responsable de l'agence de transfert luxembourgeoise. Au cours de ses 18 années de carrière, il a occupé divers postes de direction, notamment comme chief operating officer (COO) de l'activité luxembourgeoise Global Fund Services (GFS) de Northern Trust à partir de 2019, et comme COO pour NTGS SE, depuis 2020. Il fait partie de l'équipe de direction autorisée de NTGS SE depuis 2020.

Noël relèvera de Clive Bellows, actuellement responsable de GFS, dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et qui a récemment été nommé, sous réserve de l'approbation réglementaire , pour succéder à Teresa Parker comme président des activités EMEA de Northern Trust.

« Northern Trust a commencé à établir une présence au Luxembourg en 2004 afin d'aider ses clients à profiter des possibilités offertes par les fonds européens », a déclaré M. Bellows. « Aujourd'hui, le Luxembourg abrite notre banque européenne et reste au coeur de notre stratégie de croissance en Europe continentale, tout en aidant nos clients à gérer la complexité croissante des investissements et des affaires. Nous sommes très heureux de nommer Olivier qui pourra continuer à développer notre franchise grâce à son leadership ».

Depuis le Luxembourg, Northern Trust offre une gamme de services d'administration de fonds, de banque dépositaire et de conservation globale pour les principaux gestionnaires de fonds, entreprises, multinationales et caisses de retraite.

Parmi les événements marquants survenus depuis 2004, citons le fait d'avoir été le première grande banque dépositaire à obtenir une licence pour créer une société de gestion conforme à la directive OPCVM au Luxembourg, d'avoir été la première à gérer un fonds commun de placement transfrontalier et fiscalement transparent pour le régime de retraite mondial d'un client multinational en 2005, et l'acquisition en 2017 des activités d'administration de fonds d'UBS Asset Management au Luxembourg (et en Suisse). En 2019, le Luxembourg est devenu le nouveau siège de NTGS SE.

À propos de Northern Trust

Northern Trust Corporation (Nasdaq : NTRS) est l'un des principaux fournisseurs de services de gestion de patrimoine, de gestion d'actifs et de services bancaires aux entreprises, aux institutions, aux familles et aux particuliers les plus fortunés. Fondée à Chicago en 1889, Northern Trust est présente dans le monde entier avec des bureaux dans 24 États américains et à Washington, D.C., et dans 22 villes au Canada, en Europe, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique. Au 31 décembre 2023, Northern Trust avait des actifs sous garde/administration à hauteur de 15,4 billions de dollars américains et des actifs sous gestion à hauteur de 1,4 billions de dollars américains. Depuis plus de 130 ans, Northern Trust s'est distingué en tant que leader de l'industrie pour son service exceptionnel, son expertise financière, son intégrité et son innovation. Consultez notre site à l'adresse suivante northerntrust.com. Suivez-nous sur X (ex-Twitter) @NorthernTrust ou Northern Trust Corporation sur LinkedIn.

Northern Trust Corporation, siège social : 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A., société à responsabilité limitée aux États-Unis. Les informations juridiques et réglementaires mondiales sont disponibles à l'adresse suivante https://www.northerntrust.com/terms-and-conditions.

