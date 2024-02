Juniper Networks a été choisi par KK Networks pour le déploiement d'un réseau Cloud Metro durable offrant une qualité d'expérience supérieure aux utilisateurs résidentiels et professionnels.





Juniper Networks (NYSE : JNPR), leader dans le domaine des réseaux sécurisés et natifs de l'IA, a annoncé aujourd'hui qu'il fournissait à KK Networks, l'un des fournisseurs d'accès à Internet (FAI) ayant la croissance la plus rapide au Pakistan, un réseau Cloud Metro évolutif et résilient. Ce réseau permettra aux utilisateurs résidentiels de bénéficier d'un accès Internet économique et d'une meilleure qualité de l'expérience, tout en fournissant une plateforme de prestation de services durable à KK Networks (KKN). KKN élargit également son offre avec des services Internet de qualité professionnelle grâce au réseau transformé. La nouvelle infrastructure robuste Cloud Metro couvrira de grandes zones de Lahore, au Pakistan, avec un élargissement prévu progressivement.

L'entreprise a également modernisé ses centres de données en les dotant des logiciels d'automatisation de pointe et des plateformes sécurisées et performantes de Juniper afin de rationaliser et d'optimiser la conception, le déploiement et l'exploitation de la structure réseau. Ces éléments viendront compléter la plateforme Cloud Metro, améliorant encore davantage l'expérience utilisateur globale à grande échelle.

KKN est un fournisseur de services Internet en pleine expansion qui a connu une évolution rapide afin de répondre à la demande croissante de services numériques au Pakistan. Après avoir quadruplé sa base d'utilisateurs à Lahore en seulement deux ans, KKN avait besoin d'un solide réseau métropolitain pour gérer la demande croissante de haut débit. Aujourd'hui, KKN dessert 140 000 clients résidentiels, chiffre qui ne cesse de croître. La solution Cloud Metro de Juniper a été choisie en particulier afin de fournir une plateforme capable de s'adapter à la croissance continue du trafic de KKN et de prendre en charge la nature distribuée de sa base d'utilisateurs et donc, des modèles de trafic.

Avec son ancien réseau, les performances Internet souffraient souvent de ralentissements aux heures de pointe. Un réseau fréquemment congestionné donnait souvent lieu à l'interruption des connexions Internet des abonnés. Avec un réseau métropolitain transformé, en phase avec le rythme et l'ampleur de la demande, KKN peut désormais fournir à ses abonnés une connectivité Internet fiable et une expérience de meilleure qualité. L'entreprise poursuit sa trajectoire à forte croissance et peut offrir des services Internet performants et différenciés à des milliers de foyers et d'entreprises au Pakistan.

KKN a pour objectif permanent de soutenir et d'améliorer l'économie numérique au Pakistan. Selon l'autorité pakistanaise des télécommunications, environ la moitié des 230 millions d'habitants n'a toujours pas accès aux services Internet à haut débit. Le réseau Cloud Metro de Juniper permet à KKN de créer des connexions numériques fiables de haute qualité qui peuvent améliorer les possibilités économiques, bâtir une communauté plus solide et favoriser une meilleure éducation. La conception compacte et efficace du système Cloud Metro de Juniper permet à KKN d'assurer des opérations plus efficaces énergétiquement parlant. Outre l'amélioration de ses propres coûts opérationnels, sa capacité à offrir un haut débit abordable à ses clients dans toute la région se trouve également renforcée.

Points forts de l'actualité

KKN a déployé la solution Juniper Cloud Metro afin d'augmenter la capacité, améliorer la résilience et fournir des expériences utilisateur à faible latence pour les services résidentiels et commerciaux.

Les routeurs Juniper ACX7100-32C Cloud Metro forment le réseau d'agrégation qui répond aux exigences de croissance de KKN avec une conception compacte et économe en énergie de l'efficacité opérationnelle.

Le routeur Juniper ACX710 Universal Metro est utilisé pour la couche d'accès. En tant que plateforme compacte et renforcée, l'ACX710 peut être déployé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La haute densité de ports et le faible encombrement de KKN lui permettent de prendre en charge efficacement un plus grand nombre de clients. La faible consommation d'énergie permet à KKN de fournir ses services de manière plus durable.

KKN utilise également le commutateur Ethernet haute performance EX2300 alimenté par l'IA pour élargir la connectivité à ses clients professionnels. Les commutateurs EX dans le cloud sont faciles à embarquer, à configurer et à gérer, ce qui garantit un déploiement rapide et facile pour les entreprises clientes de KKN.

KKN utilise les commutateurs QFX5120 pour le réseau sous-jacent du centre de données, EVPN-VXLAN pour le réseau superposé et EX2300 pour créer une structure de centre de données prenant en charge jusqu'à 100 GbE d'interfaces. Le réseau peut ainsi répondre à la demande client en matière de diffusion de contenus, messages vocaux, vidéos et autres services gourmands en haut débit.

KKN prévoit de déployer Juniper Apstratm fondé sur l'intention du logiciel réseau de sa feuille de route de produit, afin d'automatiser et de valider la conception, le déploiement et l'exploitation de la structure du centre de données et garantir ainsi la fiabilité opérationnelle. Grâce à sa prise en charge multi-fournisseurs, Apstra permettra à KKN d'automatiser et de gérer les réseaux quel que soit l'emplacement, le fournisseur et la topologie du centre de données.

Citations à l'appui

« KKN est résolu à améliorer et à élargir les services Internet à Lahore, au Pakistan, afin de garantir à nos clients les meilleures expériences numériques. Grâce à Juniper, notre nouveau réseau Cloud Metro a observé un temps de disponibilité de 99,9 %, offrant une plateforme numérique accessible et performante à 14 régions de Lahore. Grâce à ce nouveau réseau résilient à faible latence, KKN peut continuer à élargir sa clientèle, sachant que les particuliers et les entreprises peuvent compter sur une excellente connectivité à un réseau durable capable de répondre à la demande ».

- Imran Ali, CEO, KK Networks

« Juniper s'efforce en permanence d'offrir des expériences numériques exceptionnelles aux utilisateurs de ses clients, et la solution Cloud Metro est un parfait exemple de notre innovation à la pointe du marché, qui applique les principes du cloud aux réseaux métropolitains. KK Networks amorce un parcours de transformation en passant d'un "Métro Rétro" traditionnel qui ne peut plus répondre à la demande des services numériques actuels à grande échelle, à l'infrastructure Cloud Metro haute performance de Juniper qui permet une croissance commerciale durable évolutive pour les fournisseurs de services du monde entier ».

- AE Natarajan, vice-président exécutif, Juniper Networks

22 février 2024

