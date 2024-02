Prosimo présente la première suite IA de l'industrie pour la mise en réseau multi-cloud





Les entreprises peuvent fournir la connectivité pour les charges de travail et les services de données d'IA en quelques minutes, évitant ainsi les méthodes de connectivité héritées chronophages.

SAN JOSE, Californie, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- Prosimo , un leader dans le domaine des logiciels de mise en réseau multi-cloud, a annoncé aujourd'hui la suite IA pour la mise en réseau multi-cloud, qui permet aux équipes d'accélérer la commercialisation des charges de travail d'IA.

Bien que les avantages de l'IA soient évidents, de nombreuses entreprises ont été lentes à l'adopter parce que leurs systèmes existants entravent leurs progrès. La suite IA pour la mise en réseau multi-cloud offre aux organisations tout ce dont elles ont besoin pour se préparer à l'IA dans une plateforme intégrée verticalement.

« L'adoption de l'IA a considérablement modifié les exigences en matière de mise en réseau dans le cloud - augmentant les interactions entre les clouds, apportant la nécessité de sécuriser les charges de travail et les données de l'IA, ainsi que les attentes pour des prises de décision rapides de haute qualité, a déclaré Ramesh Prabagaran, co-fondateur et PDG de Prosimo. Nous résolvons en une fois les deux problèmes : la mise en réseau multi-cloud pour l'IA afin d'accélérer l'adoption de l'IA et les AIOps pour des prises de décision plus rapides. »

Prosimo adopte une approche de cycle de vie complet, offrant deux capacités clés :

Multi- Cloud Networking for AI : fournit les éléments de base de la connectivité, la sécurité et les infrastructures pour les charges de travail de l'IA. Cela inclut une bande passante élevée, une latence ultra-faible, une connectivité multi-cloud, ainsi qu'une conformité et des garde-fous intégrés autour des ensembles de données pour le LLM.

Nebula : AIOps for Multi-Cloud Networking : permet une observation, une surveillance, un dépannage et une optimisation des coûts rapides pour l'infrastructure de réseau cloud. L'assistant Nebula de Prosimo utilise le langage naturel pour fournir des recommandations prédictives et une analyse accélérée des causes profondes pour l'excellence opérationnelle.

« On assiste actuellement à une ruée pour construire ces environnements d'IA d'entreprise, mais il est difficile pour les entreprises de gérer leur infrastructure sur plusieurs clouds différents, a déclaré Bob Laliberte, analyste principal chez ESG. La solution idéale relie le tout et vous donne des informations sur la façon dont tout fonctionne. »

Multi-Cloud Networking for AI : assure l'évolutivité et la sécurité de l'infrastructure de l'IA

La suite IA pour la mise en réseau multi-cloud de Prosimo est une plateforme cloud native complète qui comprend les besoins de connectivité de L3 à L7 et permet aux entreprises de tirer parti de la connectivité cloud native conçue pour l'IA. La structure de mise en réseau multi-cloud de Prosimo est entièrement conçue pour prendre en charge les charges de travail d'IA de nouvelle génération dans ces domaines clés :

Connectivité privée de bout en bout : accès transparent aux données distribuées sans tunnels IPsec hérités ni limites de couche IP, utilise plutôt des constructions natives comme PrivateLink et PSC.

Observabilité approfondie : capacité de détecter des comportements anormaux à travers la pile, avec une visibilité au niveau de l'application pour les coûts, le trafic et l'attribution des ressources.

Sécurité renforcée : les entreprises peuvent appliquer des politiques au niveau de l'entreprise pour utiliser des services d'IA approuvés afin de s'assurer que l'organisation n'expose pas par inadvertance des données sensibles.

Acheminement par application : pilotage en fonction des demandes pour la sécurité et la conformité des applications.

Nebula : AI Ops for Multi-Cloud Networking : Nebula Multi-Cloud Network Assistant accélère en moyenne les résolutions de 60 à 80 % et réduit de plus de 60 % les coûts de mise en réseau cloud.

Nebula Multi-Cloud Network Assistant est l'assistant conversationnel d'IA de Prosimo pour la mise en réseau dans le cloud. Les équipes peuvent interroger leur réseau en utilisant le langage naturel et obtenir des recommandations intelligentes basées sur le grand modèle de langage (LLM) de Prosimo, le seul LLM qui intègre des données dans plusieurs classes abordant les trois principaux points sensibles des équipes d'exploitation du cloud :

Politique de réseau et trafic : une vue complète du chevauchement des réseaux IP entre les fournisseurs de cloud, les comptes, les régions et bien plus encore qui facilite l'identification et la résolution des problèmes complexes.

Infrastructure et coûts : les requêtes en langage naturel (« Pourquoi mes dépenses sont-elles si élevées ce mois-ci ? » ou « Quelles régions ont le plus contribué à augmenter mes coûts ? ») permettent aux équipes d'explorer rapidement les facteurs de coûts, les tendances et l'utilisation inefficace des ressources. Nebula réduit le temps passé à parcourir les tableaux de bord pour découvrir des informations sur les coûts exploitables.

Sécurité et conformité : les équipes peuvent rapidement identifier les accès inter-régions non autorisés qui enfreignent les politiques réglementaires.

Pour en savoir plus sur la seule pile qui peut résoudre les défis immédiats auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui et leur permettre de construire une infrastructure à l'épreuve du temps, consultez AI Suite for MCN.

À propos de Prosimo

Prosimo délivre une infrastructure multi-cloud simplifiée pour l'expérience cloud distribuée des entreprises. Les entreprises innovent plus rapidement et gardent le contrôle grâce à la pile intégrée de Prosimo. Cette pile combine la mise en réseau cloud, la performance, la sécurité, l'observabilité et la gestion des coûts, le tout alimenté par des données et des modèles d'apprentissage automatique avec un réseau cloud autonome pour réduire la complexité et les risques. Les entreprises tournées vers le cloud, dont F100, ont adopté avec succès Prosimo pour déployer des applications génératrices de revenus, améliorer l'efficacité opérationnelle et accélérer les résultats commerciaux positifs. Prosimo est soutenu par des investisseurs de renom tels que General Catalyst, WRVI Capital et Blackrock. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.prosimo.io.

Contact pour les médias

Treble

Jin Woo

[email protected]

Ressources supplémentaires :

Vue d'ensemble - Suite AI pour la mise en réseau multi-cloud

Démo de 10 minutes - Multi-Cloud Networking for AI

Démo de 10 minutes - AIOps for Multi-Cloud Networking

Étude de cas de clients : Mise en réseau multi-cloud pour Amazon Bedrock à l'aide de Prosimo

Blogue sur les produits :

Accélérez vos projets GenAI : libérer la puissance de la mise en réseau multi-cloud avec la suite d'IA de Prosimo

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2344050/Nebula_PIC_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2054886/prosimo_logo_black_Logo.jpg

22 février 2024 à 13:43

Communiqué envoyé leet diffusé par :