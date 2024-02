Bâtir plus de logements abordables pour les Canadiens au Cap-Breton / à Unama'ki





CAP-BRETON/UNAMA'KI, NS, le 22 fév. 2024 /CNW/ - En ce moment, dans des communautés d'un bout à l'autre du pays, il est trop difficile de bâtir des logements abordables. C'est pourquoi le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités pour éliminer les obstacles et bâtir plus de logements, plus rapidement. Nous aidons ainsi les Canadiens - qu'ils commencent dans la vie, fondent une famille ou souhaitent vieillir en sécurité - à se trouver un bon toit à un coût abordable.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le gouvernement fédéral a conclu des ententes avec la Municipalité régionale du Cap-Breton et la Première Nation de Membertou, en Nouvelle-Écosse, afin d'accélérer la création de 367 nouveaux logements au cours des trois prochaines années. Cette initiative favorisera la construction de plus de 3?286 logements au cours de la prochaine décennie et permettra de répondre à la demande dans la région.

Grâce à ces ententes, conclues dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements, un total de 13,3 millions de dollars sera versé pour éliminer les obstacles à la construction des logements dont nous avons besoin, et ce, plus rapidement. La première entente, avec la Municipalité régionale du Cap-Breton, permettra d'offrir plus de possibilités de logement dans la région, notamment grâce à des dispositions autorisant la construction de six logements de plein droit dans les zones viables et l'utilisation de plans de construction préapprouvés pour accélérer la construction d'appartements autant que d'immeubles de six logements. La Municipalité s'emploiera également à bâtir plus de logements abordables et à réduire les délais et les coûts de construction en offrant aux constructeurs des incitatifs financiers. De plus, elle entend construire plus de logements à proximité des stations de transport en commun et alléger les exigences liées au stationnement des véhicules, contribuant ainsi à éliminer des obstacles et à élargir le plus possible l'accès au logement. Ces initiatives vont considérablement améliorer la façon de construire et d'offrir les logements abordables dans la région du Cap-Breton.

Par ailleurs, l'offre de logements stables, sûrs et abordables est un élément fondamental de notre engagement à répondre aux besoins de nos partenaires autochtones et à faire avancer la réconciliation. C'est pourquoi, dans le cadre de la seconde entente, la Première Nation de Membertou recevra plus de 1,9 million de dollars pour soutenir la création de nouveaux logements et la mise à niveau d'infrastructures. Ces fonds permettront à la Première Nation de Membertou de recruter du personnel chargé de l'administration du logement et des directeurs de travaux qui permettront aux projets de voir le jour plus rapidement. Les fonds contribueront également à l'achèvement de travaux d'infrastructure essentiels dans la collectivité, notamment l'amélioration de l'accès aux ponts et aux services d'eau et d'égout.

Le Fonds pour accélérer la construction de logements contribue à alléger les formalités administratives et à accélérer la construction de plus de 600?000 nouvelles habitations destinées aux résidents de villes et de communautés autochtones d'un bout à l'autre du pays au cours de la prochaine décennie. Ce programme réclame des plans d'action innovateurs de la part des administrations locales. Une fois les plans approuvés, les fonds sont fournis dès le départ pour que la construction se fasse rapidement, et d'autres fonds sont versés lorsque les résultats sont atteints. Nous invitons les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches, que ce soit en accélérant la réalisation des projets, en permettant l'augmentation de la densité d'habitations ou en encourageant la construction de logements abordables.

Le gouvernement du Canada soutient la classe moyenne, et le logement est au coeur de ce travail. Notre plan visant à doubler le taux de construction résidentielle au cours de la prochaine décennie nous aidera à créer l'offre de logements dont nous avons besoin. Nous travaillons avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations municipales et nos partenaires autochtones afin de bâtir plus de logements pour les Canadiens, plus rapidement, et d'améliorer la vie de tous.

« Le statu quo en matière de construction de logements dans notre pays ne fonctionne pas. Nous devons bâtir plus de logements et veiller à ce qu'ils soient abordables - et nous devons le faire plus rapidement. C'est ce que vise l'annonce faite aujourd'hui au Cap-Breton et avec la Première Nation de Membertou. Construisons des logements à des prix abordables pour les Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Nous sommes heureux et fiers d'annoncer aujourd'hui ces partenariats avec la Municipalité régionale du Cap-Breton et la Première Nation de Membertou. Ce financement aidera la Première Nation de Membertou à intensifier ses activités afin de construire davantage de logements et d'améliorer les infrastructures essentielles au sein de la communauté. En accélérant la délivrance des permis, en mettant à disposition davantage de terrains municipaux pour la construction de logements et en ouvrant la voie à la construction de logements plus abordables, la Municipalité régionale du Cap-Breton s'assure d'avoir les outils nécessaires pour faire face à la crise du logement. Nous continuerons à travailler avec les villes, les municipalités, les maires, les partenaires autochtones, et tous les ordres de gouvernement pour que davantage de logements soient construits pour les Canadiens, à des prix abordables. »

-- L'hon. Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous soulignons aujourd'hui un investissement qui aura des répercussions immédiates sur les options de logement dans la Municipalité régionale du Cap-Breton. Nous sommes reconnaissants du partenariat et du soutien offerts par le gouvernement du Canada dans l'ensemble du processus entourant le Fonds pour accélérer la construction de logements. Ces efforts ont mené à la création d'un plan de travail énonçant l'intention de la Municipalité d'accorder des subventions pour des projets de logements abordables, de tenir un inventaire des plans de logements autorisés, de disposer d'un savoir-faire interne spécialisé dans ce domaine et de se doter d'un plan pour une croissance régulière du nombre de logements à l'avenir. »

-- Son Excellence Amanda McDougall, mairesse de la Municipalité régionale du Cap-Breton

« Le Fonds pour accélérer la construction de logements permettra à Membertou de construire 28 nouveaux logements dans notre communauté. Grâce à ce précieux programme, nous poursuivrons nos efforts en vue de fournir des logements sûrs et abordables à notre population. »

-- Le chef Terry Paul, chef et président-directeur général, Membertou

Dans le cadre de cette entente conclue au titre du Fonds pour accélérer la construction de logements, la Municipalité régionale du Cap-Breton s'efforcera de simplifier le processus de délivrance des permis municipaux. Pour ce faire, elle compte notamment élaborer et lancer une plateforme électronique de délivrance de permis qui facilitera les processus de demande pour les projets de construction tout en réduisant les formalités administratives et les délais de traitement. L'entente permettra également d'atténuer de manière proactive les risques liés aux changements climatiques et aux plaines inondables, en élaborant des stratégies pour la mise en oeuvre efficace d'initiatives de relocalisation et d'achat de propriétés.

Le Fonds pour accélérer la construction de logements est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui s'étendra jusqu'en 2026-2027. Cette initiative est conçue pour aider les villes et les gouvernements autochtones à accroître l'offre de logements par le biais d'approches innovatrices et pour accélérer la construction d'au moins 100?000 nouveaux logements autorisés au cours des trois premières années.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada a signé 52 ententes depuis le lancement du Fonds pour accélérer la construction de logements. Ensemble, ces ententes permettront d'accélérer la construction d'un total estimé à plus de 600?000 logements au cours de la prochaine décennie.

Le Fonds pour accélérer la construction de logements s'inscrit dans la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à permettre à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives de la SNL sont mis à jour tous les trimestres sur le site?www.chezsoidabord.ca. La Carte des initiatives de financement pour le logement permet de voir les projets de logements abordables qui ont été mis en oeuvre.

Depuis la création de la SNL, le gouvernement du Canada a investi plus de 38,89 milliards de dollars pour contribuer à la création de près de 152?000 logements et à la réparation de plus de 241?000 logements. Ces mesures visent à aider d'abord les personnes les plus démunies, notamment les personnes âgées, les peuples autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

création de la SNL, le gouvernement du a investi plus de 38,89 milliards de dollars pour contribuer à la création de près de 152?000 logements et à la réparation de plus de 241?000 logements. Ces mesures visent à aider d'abord les personnes les plus démunies, notamment les personnes âgées, les peuples autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. Depuis 2015, le gouvernement a aidé près de deux millions de Canadiens à trouver un logement.

