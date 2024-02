PhonePe lance l'Indus Appstore : Un tournant dans le parcours numérique de l'Inde





L'Indus Appstore est une boutique d'applications Android, qui propose la découverte d'applications dans 12 langues indiennes

Aucuns frais d'inscription d'applications pendant un an, jusqu'au 1er avril 2025, pour les développeurs

Les développeurs seront libres d'utiliser n'importe quelle passerelle de paiement tierce de leur choix

NEW DELHI, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- PhonePe a annoncé aujourd'hui le lancement auprès des consommateurs de sa boutique, l'Indus Appstore, à Bharat Mandapam, à New Delhi. L'Indus Appstore représente la tentative de PhonePe de créer une économie fondée sur des boutiques d'applications mobiles qui soit plus compétitive et localisée pour l'Inde, qui est déjà le plus grand marché de téléchargement d'applications mobiles au monde. L'événement a été suivi par un grand nombre de fondateurs de start-ups et de leaders de l'industrie technologique, reflétant l'importance de ce lancement pour l'écosystème numérique florissant de l'Inde.



L'Indus Appstore permet aux consommateurs indiens de télécharger plus de 200 000 jeux et applications mobiles, et ce, dans 45 catégories. Les utilisateurs pourront découvrir ces applications facilement dans 12 langues indiennes, couvrant ainsi 95 % des préférences linguistiques des Indiens. Cette boutique d'applications propose également une toute nouvelle fonctionnalité de découverte basée sur des vidéos courtes, pour rendre la prise en main de nouvelles applications plus attrayante pour les consommateurs.

Dans un premier temps, l'Indus Appstore permet aux développeurs d'applications et de jeux de choisir une passerelle de paiement tierce pour la facturation in-app, et aucune commission ne leur sera facturée s'ils utilisent une passerelle de paiement externe. À une date ultérieure, l'Indus Appstore fournira également ses propres solutions de facturation et de catalogue dans l'application, mais celles-ci resteront strictement facultatives pour les développeurs d'applications. Par ailleurs, afin d'accélérer les enregistrements des développeurs, l'Indus Appstore exempte les développeurs de tout frais d'inscription d'applications pendant un an.

Le calendrier du lancement de l'Indus Appstore gagne en pertinence compte tenu des demandes énergiques formulées par l'écosystème des start-ups indiennes en faveur d'une plus grande concurrence de libre marché dans le secteur des boutiques d'applications mobiles.

Sameer Nigam, PDG et fondateur de PhonePe a ajouté : « L'Indus Appstore défie le statu quo, inaugurant une ère de concurrence plus saine sur le marché des applications mobiles, ce qui devrait à son tour aider à créer un écosystème numérique indien plus démocratique et dynamique. L'Indus Appstore incarne notre engagement à bâtir un écosystème numérique véritablement inclusif où chaque utilisateur indien se sentira chez lui. »

L'Indus Appstore peut être téléchargée à l'adresse suivante : https://www.indusappstore.com/ https://www.indusappstore.com .

À propos de l'Indus Appstore :

L'Indus Appstore est une boutique d'applications mobiles natives basées sur Android, conçue pour répondre aux besoins locaux et culturels des consommateurs indiens. Avec un large éventail de catégories, cette boutique cherche à fournir aux utilisateurs une expérience localisée, contextuelle et personnalisée. L'Indus Appstore est disponible en anglais et en 12 langues indiennes, ce qui permet aux utilisateurs d'explorer la boutique d'applications dans leur langue préférée.

Aux développeurs, l'Indus Appstore offre un espace aux règles équitables leur permettant de lister, distribuer et promouvoir leurs produits dans l'écosystème des applications indiennes. La boutique leur propose une plateforme d'auto-édition, des services de localisation, ainsi que plusieurs outils pour surveiller et développer leurs applications avec un support client dédié 24 h/24, 7 j/7.

À propos de PhonePe :

PhonePe Group est le leader de la fintech en Inde. Son produit phare, l'application de paiement numérique PhonePe, a été lancé au mois d'août 2016. En seulement 7 ans, la société s'est développée à un rythme rapide et PhonePe est devenue la première application de paiement grand public en Inde avec plus de 510 millions d'utilisateurs enregistrés et un réseau d'acceptation de paiements numériques de 38 millions de commerçants. PhonePe traite également plus de 220 millions de transactions quotidiennes avec une valeur de paiement totale (TPV) annualisée de 1 400 milliards de dollars américains.

Grâce à son leadership dans le domaine des paiements numériques, PhonePe Group s'est étendue aux services financiers (assurance, crédit, gestion de patrimoine) ainsi qu'aux nouvelles entreprises de technologie grand public (Pincode, e-commerce hyperlocal, et Indus Appstore, première boutique d'applications localisée en Inde). PhonePe Group est une société technologique basée en Inde avec un portefeuille d'activités alignées sur la vision de la société qui consiste à offrir à chaque Indien une chance égale d'accélérer son développement en débloquant l'apport de capitaux et l'accès aux services.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2344507/PhonePe_Unveils_Indus_Appstore.jpg

22 février 2024 à 13:13

