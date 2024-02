GNR Shefford signe un premier contrat d'achat-vente de gaz naturel renouvelable avec Énergir





SHEFFORD, QC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - L'équipe de biométhanisation agricole de GNR Shefford est heureuse d'annoncer la conclusion d'un contrat d'achat-vente de gaz naturel renouvelable (GNR) avec Énergir. Ce contrat prévoit que le GNR qui sera produit à la ferme par la méthanisation des matières agricoles dans un biodigesteur sera acheté par Énergir qui le distribuera dans son réseau.

Comme l'a déclaré le propriétaire et exploitant de la ferme, Paul Sauvé : « C'est une très bonne nouvelle non seulement pour notre projet, mais pour tous les autres qui, comme nous, travaillent à des projets porteurs, avec le soutien du programme du gouvernement du Québec (PSPGNR). Ensemble, nous offrons une solution d'avenir pour la production non seulement de gaz naturel renouvelable, mais aussi de digestat, un fertilisant vert naturel issu aussi de la biométhanisation. Nous sommes fiers de contribuer à notre échelle modeste à la production d'énergies vertes au bénéfice des Québécoises et des Québécois. Un projet d'avenir qui mise sur les circuits courts et la proximité tant des intrants que du réseau de distribution. »

Rappel des avantages de la biométhanisation

Économie circulaire: La biométhanisation est au coeur de l'économie circulaire en convertissant les matières agricoles déclassées en énergie utile. Cela réduit le gaspillage et contribue à la durabilité en bouclant la boucle des ressources.

La biométhanisation est au coeur de l'économie circulaire en convertissant les matières agricoles déclassées en énergie utile. Cela réduit le gaspillage et contribue à la durabilité en bouclant la boucle des ressources. Énergie renouvelable locale: En décomposant les matières agricoles comme le fumier ou le marc de raisin, la biométhanisation produit du biogaz, une source d'énergie verte. Ce biogaz peut être utilisé localement pour l'électricité et la chaleur, réduisant ainsi notre dépendance aux énergies fossiles.

En décomposant les matières agricoles comme le fumier ou le marc de raisin, la biométhanisation produit du biogaz, une source d'énergie verte. Ce biogaz peut être utilisé localement pour l'électricité et la chaleur, réduisant ainsi notre dépendance aux énergies fossiles. Impact positif sur le climat: La biométhanisation aide à lutter contre les changements climatiques en évitant la libération de méthane, un puissant gaz à effet de serre.

À propos de GNR Shefford

Situé en zone agricole, le projet, dont le démarrage se fera en 2024, prévoit la biométhanisation des matières agricoles issues de la ferme pour produire du GNR et du digestat, un fertilisant agricole vert de grande qualité. Soutenu par les gouvernements du Québec et du Canada via leurs programmes à cet effet, le projet compte sur des partenariats notamment avec le Centre équestre de Bromont et le parc olympique, la ferme Mojoguy et le vignoble l'Orpailleur.

