Négociations du secteur public - Les membres du SPGQ et du SFPQ manifestent pour dénoncer l'iniquité du gouvernement





QUÉBEC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Des membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) ont manifesté à Québec, devant les bureaux du Secrétariat du Conseil du trésor, pour réclamer des conditions de travail équitables à celles octroyées aux autres syndiqués du secteur public.

Les quelque 60 000 travailleuses et travailleurs de la fonction publique, membres du SFPQ et du SPGQ qui travaillent principalement dans les ministères et organismes de l'État québécois, souhaitent obtenir des ententes négociées satisfaisantes. Les deux organisations syndicales dénoncent l'incapacité du gouvernement Legault à régler toutes les conventions collectives du secteur public et déplorent le manque de respect qu'il perpétue envers le personnel de la fonction publique.

« Le gouvernement de la CAQ nous fait miroiter l'obtention possible des conditions salariales négociées par le front commun syndical. En contrepartie, il nous demande d'abandonner des demandes à incidences monétaires ou non dans nos conventions collectives. Nos revendications sont pourtant raisonnables : des conditions salariales équitables qui tiennent compte du marché de l'emploi et de l'inflation », indique Christian Daigle, président général du SFPQ.

« Le SPGQ constate avec déception que l'offre de 17,4 % n'a pas été formellement déposée pour ses membres de la fonction publique. Cette pratique de faire valoir des avantages sans suivre d'actions concrètes porte atteinte à la crédibilité du processus de négociation. De plus, le SPGQ dénonce la pression exercée par l'employeur en vue de réduire ses revendications sectorielles. L'employeur prétend que cette démarche accélérerait le processus de négociation, alors même que ce travail a déjà été accompli de manière consciencieuse », mentionne Annie Morin, première vice-présidente du SPGQ.

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40?000 membres à travers le Québec, dont quelque 30?000 sont issus de la fonction publique québécoise et répartis comme suit : près de 26?000 employés de bureau et techniciens et environ 4?000 ouvriers travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10?000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente environ 35 000 spécialistes, dont près de 26 000 dans la fonction publique, 6?000 à Revenu Québec et 3 000 répartis dans les secteurs de la santé, de l'enseignement supérieur et au sein de diverses sociétés d'État.

22 février 2024 à 12:30

