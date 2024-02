COUP D'ENVOI DE LA 24e ÉDITION DU FESTIVAL DU HABANO





Du 26 février au 1 er mars, La Havane redeviendra l'épicentre mondial du tabac haut de gamme

L'anniversaire de Corporación Habanos, S.A. et les marques Quai d'Orsay et Trinidad seront les principaux sujets de la 24e édition du festival du Habano

LA HAVANE, Cuba, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- La Havane est prête à accueillir les experts et les amateurs de tabac haut de gamme, et surtout tous les amateurs de Habano du monde entier, à l'occasion du 24e festival du Habano, qui se tiendra du 26 février au 1er mars 2024. Cette année, le festival ne rend pas seulement hommage au riche héritage et à la tradition du tabac cubain avec des célébrations spéciales pour les anniversaires de marques renommées telles que Quai d'Orsay et Trinidad, mais il reviendra également sur les 30 ans de succès de Corporación Habanos, S.A.

Le festival débutera par l'ouverture de la foire commerciale, point de rencontre essentiel pour les professionnels du secteur, les fabricants de produits de qualité et les artisans, qui accueillera cette année 85 entreprises de 11 pays. Le même soir, le Club Habana accueillera la soirée de bienvenue, qui commémorera le 30e anniversaire de Corporación Habanos, S.A.

La marque Quai d'Orsay sera la vedette de la soirée de milieu de semaine au Cubanacán Protocol Lounge à El Laguito. Au cours de cet événement, les participants prendront part à un hommage au 50e anniversaire de la marque et découvriront personnellement cette vitole « spéciale », présentée en première mondiale, en l'honneur de cette commémoration.

Pour clôturer cette édition du festival, une soirée de gala aura lieu dans le Hall C du Parc des Expositions de Pabexpo. Elle marquera le début de « l'année Trinidad », au cours de laquelle seront célébrés son 55e anniversaire et quelques-uns des lancements les plus importants de la marque. Lors de cette dernière soirée, comme lors des occasions précédentes, des prix seront remis aux gagnants de la finale du concours Habanos World Challenge ainsi qu'aux gagnants des très attendus Habanos Awards, une reconnaissance mondiale pour ceux qui, en 2023, ont le plus soutenu Habanos en termes de communication, d'affaires et de production. Le dernier point fort sera la traditionnelle vente aux enchères de caves à cigares, qui proposera cette année des nouveautés aux participants et dont les recettes iront, comme d'habitude, au soutien du système cubain de santé publique.

UN PROGRAMME COMPLET D'ACTIVITÉS

Les traditionnelles visites de plantations auront lieu dans la zone de Vuelta Abajo*, dans le Pinar del Río*, reconnu dans le monde entier comme la meilleure terre pour la culture du tabac. En outre, les participants auront l'occasion de visiter les usines de Habanos de La Corona, Partagás, H. Upmann et Carlos Baliño, où ils pourront découvrir de première main le processus de fabrication des Habanos « entièrement faits main » et participer à un atelier de roulage de Habanos au cours duquel ils pourront fabriquer leur propre Habano.

Le séminaire international comprendra des présentations telles que « Deux villes unies par les Habanos », axée sur la marque Quai d'Orsay, et le colloque « Trinidad : passé, présent et futur », qui se penchera sur l'une des marques les plus prestigieuses de Habanos. En outre, des accords inédits seront proposés, comme le champagne Taittinger avec Habanos Trinidad, Quai d'Orsay et San Cristóbal de Havana, ou encore les très populaires Habanos Moments avec les meilleurs rhums et les vins les plus raffinés. Le séminaire se terminera par la finale du concours Habanos World Challenge, où les passionnés pourront mettre à l'épreuve leurs connaissances et leurs compétences en matière de Habanos, afin de prouver qu'ils sont les mieux informés sur l'univers des Habanos.

Le 24e festival du Habano, avec son vaste programme d'activités, promet d'être une expérience inoubliable pour ceux qui souhaitent célébrer la riche histoire et la culture des Habanos à La Havane, la capitale mondiale du tabac haut de gamme.

*(A.O.P.) Appellations d'origine protégée.

Pour consulter le catalogue de la vente aux enchères de caves à cigares, cliquez ici .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2344613/XXIII_Festival_del_Habano.jpg

22 février 2024 à 12:09

Communiqué envoyé leet diffusé par :