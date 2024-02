AFFAIRE NORTHVOLT : À QUAND L'INTÉGRATION DES BIOLOGISTES AU SYSTÈME PROFESSIONNEL?





MONTRÉAL, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Dans la foulée médiatique entourant l'affaire Northvolt, l'Association des biologistes du Québec (ABQ) souhaite exprimer l'importance cruciale que revêt l'encadrement de la profession de biologiste par son intégration au sein du système professionnel québécois, mis de côté depuis trop longtemps par une longue succession de gouvernements.

« La controverse entourant l'affaire Northvolt est un cas d'école qui soulève, avec raison, des questions fondamentales sur l'encadrement des pratiques professionnelles et éthiques des biologistes impliqués dans ce type de projets. En l'absence d'un cadre réglementaire clair pour baliser les actions des biologistes et leur responsabilité professionnelle et scientifique, la population se retrouve vulnérable face aux possibles dérives ou apparences de conflits d'intérêts », soutient la présidente de l'ABQ, Mme Marie-Christine Bellemare.

Des mesures concrètes doivent être prises pour maintenir l'intégrité de la profession et la confiance du public envers les biologistes et leurs pratiques. C'est pourquoi l'ABQ insiste depuis près de 50 ans sur la nécessité d'intégrer la profession de biologiste au système professionnel québécois. Il est impératif de prévenir les pratiques malveillantes, frauduleuses, ou les pressions indues que pourraient subir les biologistes puisque, sans autorité professionnelle formelle, ils ou elles n'ont pas nécessairement la latitude requise pour se prononcer adéquatement dans le cadre de leur pratique professionnelle. Cet état des choses mine la confiance du public et l'intégrité environnementale, sociale et économique de notre territoire.

L'ABQ demeure engagée à défendre les intérêts de ses membres tout en veillant à ce que les plus hauts standards professionnels soient respectés. Nous appelons à une action rapide et concertée pour jeter les bases d'un encadrement professionnel des biologistes qui assurera la transparence et l'éthique de la pratique de la biologie - deux éléments essentiels pour préserver la confiance du public lorsqu'il est question de développement et d'environnement.

« Avec le chantier de modernisation du système professionnel, c'est l'occasion idéale de corriger cette situation de rupture d'imputabilité dans un processus comme celui qui nous occupe aujourd'hui, ainsi que pour plusieurs autres. Ainsi nous interpellons la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, le ministre de l'Environnement, M. Benoit Charette et le premier ministre, M. François Legault - afin que l'encadrement professionnel des biologistes soit priorisé. Le statu quo est intenable et le gouvernement ne peut plus faire la sourde oreille », affirme la présidente de l'ABQ, Mme Marie-Christine Bellemare.

À propos de l'Association des biologistes du Québec

L'Association des biologistes du Québec (ABQ) est un organisme à but non lucratif qui regroupe plus de 1?000 membres appartenant au domaine des sciences biologiques : les biologistes en pratique privée, les chercheurs, les gestionnaires à l'emploi des organismes publics, de l'industrie et d'autres institutions, les professeurs et enseignants en biologie et les étudiants en biologie. Fondée sur des principes de professionnalisme, d'éthique et de compétence professionnelle, l'ABQ s'engage à promouvoir les intérêts de ses membres tout en contribuant activement à la promotion de la biologie.

