Améliorer la protection des consommateurs d'assurances IARD

Approche dans le cadre du premier plan de supervision de l'assurance IARD non automobile de l'ARSF

TORONTO, le 22 févr. 2024 /CNW/ - L'organisme de réglementation des services financiers de l'Ontario, l'ARSF, a publié aujourd'hui son premier plan de supervision pour aider à assurer le traitement équitable des personnes qui ont, ou qui veulent souscrire, une assurance pour se protéger contre les dommages matériels et les pertes ou responsabilités.

Le plan donne des détails sur le prochain examen de l'ARSF des assureurs IARD et des ententes de sous-traitance qu'ils concluent avec les sociétés de gestion de l'assurance.

Nous voulons nous assurer que les compagnies d'assurances IARD et leurs partenaires commerciaux travaillent d'une manière conforme à nos règles, à nos lignes directrices et à toutes les lois pertinentes. L'ARSF cherche à comprendre quelles fonctions les assureurs sous-traitent aux sociétés de gestion de l'assurance dans le secteur de l'assurance IARD et les pratiques liées aux ententes.

« Les mesures que nous prenons aujourd'hui contribueront à faire en sorte que les particuliers et les familles qui souscrivent une assurance IARD soient traités équitablement et que les compagnies d'assurance se conforment à toutes les obligations et attentes réglementaires », a déclaré Beata Morris, directrice, Surveillance des pratiques de l'industrie - Assurance IARD. « Notre approche proactive de surveillance des assureurs IARD nous permettra de cibler et de régler directement les problèmes potentiels qui pourraient causer des préjudices aux consommateurs. »

L'examen portera sur quatre principaux domaines :

La répartition des assureurs par l'entremise de sociétés de gestion de l'assurance, y compris la taille et la portée du marché général des sociétés de gestion de l'assurance dans le secteur de l'assurance IARD de l' Ontario . La diligence raisonnable exercée par les assureurs dans la sélection des sociétés de gestion de l'assurance pour les ententes de sous-traitance. Les pratiques de surveillance des assureurs pour les fonctions qu'ils sous-traitent aux sociétés de gestion de l'assurance. Les pratiques commerciales des sociétés de gestion de l'assurance qui peuvent créer un risque plus élevé de préjudice pour les consommateurs.

Le plan communique également les observations de l'ARSF sur les risques de préjudice pour les consommateurs résultant d'ententes de sous-traitance avec des sociétés de gestion de l'assurance.

L'ARSF s'attend à ce que les assureurs examinent le plan de supervision pour s'assurer qu'ils se conforment à toutes les attentes réglementaires.

Les résultats de l'examen proactif du secteur par l'ARSF seront communiqués publiquement afin de promouvoir la conformité de l'industrie et éclaireront l'élaboration du Cadre de surveillance des pratiques de l'industrie pour l'assurance IARD non automobile de l'ARSF.

