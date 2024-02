Le gouvernement du Canada investit dans les espaces du Campus du Nipissing du Collège Boréal, à Sturgeon Falls





STURGEON FALLS, ON, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada tient à ce que toute la population canadienne ait accès à une éducation dans la langue officielle de son choix. Investir dans les institutions postsecondaires est primordial afin d'outiller les jeunes pour leur avenir et de favoriser la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Aujourd'hui, Marc Serré, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre des Langues officielles, a annoncé un investissement de plus de 560 000 dollars au Collège Boréal. Il était accompagné de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national. Ils ont fait cette annonce au nom de l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles.

Le Collège Boréal a rénové certains locaux du Campus du Nipissing, qui se trouve dans l'École Franco-Cité, à Sturgeon Falls, dans les buts suivants :

adapter son offre des services de formation;

appuyer la réussite des étudiants francophones en situation minoritaire;

accroître sa visibilité et le recrutement auprès des étudiants du secondaire;

augmenter les échanges entre les niveaux d'enseignement secondaire et postsecondaire.

L'intérieur et l'extérieur de l'édifice ont subi des rénovations. Les améliorations intérieures comprennent la rénovation des zones d'accueil, l'ajout de bureaux pour le personnel, le déplacement des salles de projection vidéo et des salles d'enseignement, la peinture des salles, le remplacement des tapis, l'installation de systèmes mécaniques pour l'entrée d'air et le refroidissement, ainsi que la transformation d'une salle de classe en espace de travail informatique et en entrepôt.

La rénovation extérieure s'est concentrée sur la façade avant de l'édifice. Elle a permis de remplacer des fenêtres, de mettre en valeur l'apparence grâce à une peinture sur les panneaux décoratifs et d'ajouter une affiche électronique promotionnelle. Le Campus du Nipissing dispose désormais de 11 nouveaux espaces de travail destinés au personnel des services postsecondaires et de l'emploi.

Locataire depuis 27 ans, le Collège Boréal y a aussi déménagé son centre de services de recherche d'emploi. Cette modernisation essentielle d'espaces a eu pour effet de pérenniser et d'étendre le partenariat entre l'écosystème éducatif et communautaire franco-ontarien.

Le gouvernement du Canada a octroyé cette aide par l'entremise du programme Développement de communautés de langue officielle ? Éducation dans la langue de la minorité et au Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028.

Citations

« La rénovation des locaux du Campus du Nipissing est bien plus qu'une simple modernisation; c'est un investissement dans l'avenir de l'éducation en français en milieu minoritaire. Nous soutenons la réussite des étudiants et renforçons notre engagement envers la communauté. En collaborant avec la province à ce projet, nous contribuons à la vitalité économique, sociale et culturelle de la communauté francophone du Nord de l'Ontario. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles

« Investir dans la rénovation des locaux de Nipissing du Collège Boréal va au-delà de la simple modernisation. En créant des espaces d'apprentissage collaboratifs, nous encourageons les échanges fructueux qui nourrissent l'esprit académique et renforcent la cohésion au sein de la communauté éducative. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national

« La transformation des installations du Campus du Nipissing est une étape cruciale pour accroître notre visibilité et notre attractivité auprès des étudiants du secondaire. En offrant des espaces modernes et inspirants, nous aspirons à devenir un choix incontournable pour les futurs étudiants, favorisant ainsi une transition harmonieuse entre les niveaux d'enseignement secondaire et postsecondaire. »

- Marc Serré, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre des Langues officielles

« Fidèle à sa mission, le Collège Boréal poursuit ses efforts visant à étendre et à renforcer l'accès des collectivités ontariennes à des études postsecondaires de qualité, en français. Au-delà d'une offre de programmes allant jusqu'au baccalauréat, de nombreux services incluant la formation continue, le perfectionnement pour adultes, la formation en entreprise et des services d'emploi, sont désormais regroupés sous un même toit, dans notre campus du Nipissing entièrement rénové. »

- Daniel Giroux, président, Collège Boréal

Les faits en bref

Dévoilé le 26 avril 2023, le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 prévoit l'injection de 47 millions de dollars supplémentaires sur 5 ans pour soutenir la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs et communautaires qui servent les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ces fonds s'ajoutent aux 14,8 millions par année prévus dans le plan d'action précédent. Une partie de ces investissements est affectée au Fonds pour les espaces communautaires.

Le financement fédéral accordé à ce projet est octroyé en partie par l'entremise des Programmes d'appui aux langues officielles, dont l'objectif global est de favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire ainsi que de promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne.

Le budget de 2021 propose de fournir un financement de 81,8 millions de dollars sur 2 ans, à compter de 2021-2022, à Patrimoine canadien afin d'appuyer la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs et communautaires qui servent les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Fondé en 1995, le Collège Boréal est un établissement de formation postsecondaire de langue française. Situé à Sudbury, le collège compte 38 centres d'accès répartis dans 26 communautés ontariennes, dont les 7 campus principaux de Nipissing, Hearst, Kapuskasing, Sudbury, Timmins, Toronto et Windsor.

En juin 2008, le Collège Boréal est le premier établissement postsecondaire en Ontario à avoir obtenu une désignation sous la Loi sur les services en français.

22 février 2024 à 11:00

