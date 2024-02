Le nouveau cadre de TEOCO favorise l'automatisation opérationnelle sans contact chez Magenta Telekom





En réagissant automatiquement aux changements dans le réseau, en mettant à jour et en reconfigurant les paramètres des cellules sans intervention manuelle, Magenta Telekom Austria se rapproche d'un fonctionnement du réseau « sans contact ».

FAIRFAX, Virginie, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- TEOCO, le principal fournisseur de solutions d'analyse et d'optimisation pour plus de 300 fournisseurs de services de communication dans le monde, aide Magenta Telekom Austria, une filiale de Deutsche Telekom, à optimiser le fonctionnement de son réseau radio par l'automatisation. SmartCM, la plateforme de gestion des configurations de TEOCO, comprend désormais un cadre d'automatisation qui permet à Magenta Telekom non seulement de contrôler et d'ajuster la configuration de son réseau radio sans aucune intervention humaine, mais aussi de créer des réponses automatisées aux conditions changeantes du réseau.

« Les réseaux mobiles nécessitent des ajustements constants, a déclaré Robert Schneider, responsable de l'ingénierie mobile et de la gestion du cycle de vie chez Magenta Telekom. Contrôler des centaines de millions de paramètres cellulaires est une tâche importante, mais chronophage et laborieuse. SmartCM détecte les anomalies et ajuste les paramètres cellulaires instantanément et automatiquement, aidant ainsi Magenta Telekom à fournir une couverture réseau de qualité supérieure de manière plus évolutive et rentable. Le nouveau cadre nous permet de franchir une étape supplémentaire, en permettant aux ingénieurs de définir des flux de travail qui réagissent à des déclencheurs externes et prennent automatiquement des mesures correctives. »

Magenta Telekom a commencé à utiliser la solution SmartCM de TEOCO en 2018 pour l'aider à configurer son réseau radio 5G. Le cadre d'automatisation SmartCM permet à Magenta Telekom d'injecter des données, des services et des algorithmes d'optimisation existants et éprouvés dans un processus automatisé de bout en bout pour accélérer toute une série de tâches. Par exemple, si le trafic dépasse un certain seuil, les algorithmes le détecteront et ajusteront automatiquement les paramètres des cellules pour aider à équilibrer la charge. Le nouveau cadre peut être personnalisé pour automatiser une variété de tâches d'optimisation du réseau afin de réaliser des économies de coûts immédiates, tout en améliorant les performances du réseau.

« Magenta Telekom a toujours été un innovateur de l'industrie qui est prêt à sortir des sentiers battus, a déclaré Atul Jain, directeur général de TEOCO. Ces nouvelles capacités d'automatisation leur permettront d'optimiser l'exploitation de leur réseau en vue des nombreuses opportunités qui se présenteront. Nous sommes impatients de travailler avec eux sur d'autres projets passionnants à l'avenir. »

