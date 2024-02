Aider à construire plus de logements, plus rapidement, à Woolwich





WOOLWICH, ON, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les villes autorisent la construction de logements. En mettant davantage l'accent sur les habitations à forte densité, les logements pour étudiants, les logements à proximité des transports en commun et les logements abordables, nous contribuons à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et le canton de Woolwich ont annoncé une entente visant à accélérer l'aménagement de 190 logements au cours des trois prochaines années. Ce travail contribuera à stimuler la construction de plus de 1 600 logements au cours de la prochaine décennie.

L'entente, conclue dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), fournira 6,7 millions de dollars pour éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont nous avons besoin. Dans le cadre de cette entente, Woolwich mettra à jour les règlements de zonage afin d'autoriser la construction d'immeubles de quatre logements de plein droit dans la majeure partie du canton. De plus, l'administration créera des lignes directrices sur la conception d'aménagements à usage mixte où des usages résidentiels sont intégrés aux zones commerciales. Woolwich rendra disponibles à la construction de logements des terrains supplémentaires et accélérera l'examen des propositions d'ensembles de logements abordables et atteignables. Le canton fera aussi la promotion de l'aménagement de logements accessoires, encouragera la construction d'un nombre accru de logements locatifs et élaborera un plan de transport complet pour soutenir la croissance future.

Le FACL aidera à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements autorisés au cours des trois premières années. Selon les administrations municipales et régionales, il mènera à la création de plus de 600 000 logements autorisés pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada au cours de la prochaine décennie. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ceux-ci approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide de logements, ainsi que des fonds supplémentaires liés à l'atteinte des résultats. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des ensembles résidentiels, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au coeur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour les gens au Canada.

Citations :

« Nous sommes heureux et fiers d'annoncer aujourd'hui ce partenariat avec le canton de Woolwich. En autorisant les immeubles de quatre logements de plein droit, en créant des lignes directrices sur la conception d'aménagements à usage mixte et en ajoutant des incitatifs pour les logements accessoires, le canton s'assurera d'augmenter l'offre des types d'habitations dont il a besoin pour résoudre la crise du logement. Nous continuerons de travailler avec les villes, les maires et tous les ordres de gouvernement afin de contribuer à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement est fier de travailler avec le canton de Woolwich pour s'assurer que nous construisons des logements plus rapidement dans la circonscription de Kitchener?Conestoga. Ce financement de 6,7 millions de dollars pour le logement dans le canton de Woolwich accélérera l'aménagement de logements abordables afin de répondre aux besoins les plus criants dans nos communautés en croissance rapide. » - Tim Louis, député fédéral de Kitchener?Conestoga

« Le Fonds pour l'accélération de la construction de logements (HAF) permet au gouvernement fédéral de s'associer directement aux municipalités pour veiller à ce qu'un plus grand nombre de logements soient construits dans toutes nos collectivités. L'annonce d'aujourd'hui démontre que la Stratégie nationale sur le logement fait des investissements stratégiques dans l'ensemble de la région de Waterloo, y compris dans les cantons. » - L'honorable Bardish Chagger, députée fédérale de Waterloo

« Depuis l'élection de notre gouvernement, nous avons fait du logement une priorité absolue. De l'Initiative pour la création rapide de logements à l'actuel Fonds pour l'accélération de la construction de logements, nous travaillons directement avec les municipalités qui connaissent les besoins de leurs collectivités afin que ces investissements se rendent jusqu'aux personnes au Canada. « En travaillant en collaboration avec le canton de Woolwich, notre gouvernement continue de faire construire plus de logements rapidement grâce au Fonds pour l'accélération de la construction de logements. » - Bryan May, député fédéral de Cambridge

« Nous devons construire plus de logements plus rapidement. Notre gouvernement fédéral mène la charge en travaillant directement avec des municipalités comme le canton de Woolwich, qui prennent ce défi au sérieux. « Notre partenariat d'aujourd'hui aidera à faire en sorte qu'un plus grand nombre de résidents de notre collectivité aient un chez-soi sûr, abordable et agréable. » - Valerie Bradford, députée fédérale de Kitchener-Sud-Hespeler

« Le canton de Woolwich fait un pas en avant dans la recherche d'une solution à la crise du logement. Ce partenariat avec la SCHL permettra à Woolwich de faciliter la création de nouveaux logements par la planification préalable de nouvelles zones urbaines, l'aménagement de terrains sous-utilisés, des mesures incitatives pour les logements locatifs, la promotion d'ensembles à usages mixtes et la création de logements abordables et réalisables. Cette occasion permettra au canton de Woolwich d'être un leader dans la résolution de la crise du logement au sein de notre collectivité. » - Sandy Shantz, mairesse du canton de Woolwich

« Nous avons la chance de vivre dans une collectivité où des partenaires de tous les secteurs et de tous les ordres de gouvernement unissent leurs efforts pour s'attaquer à la crise du logement. Merci au gouvernement du Canada et félicitations à nos collègues du canton de Woolwich pour ces progrès dans l'accélération du logement dans notre collectivité. » - Karen Redman, présidente régionale de la région de Waterloo

Faits en bref :

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par Tim Louis , député fédéral de Kitchener?Conestoga, au nom de l'honorable Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et par Sandy Shantz , mairesse de Woolwich.

, député fédéral de Kitchener?Conestoga, au nom de l'honorable , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et par , mairesse de Woolwich. Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027.

qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027. Le FACL fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 152 000 logements et la réparation de plus de 241 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Liens connexes :

