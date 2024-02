Offensive de transformation numérique - Plus de 1,6 M$ à la Société de la Vallée de l'aluminium pour développer une stratégie commerciale numérique





SAGUENAY, QC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec accordent des aides financières totalisant plus de 1,6 million de dollars à la Société de la Vallée de l'aluminium pour développer et mettre en oeuvre une stratégie commerciale numérique qui vise 95 entreprises. Vingt d'entre elles seront accompagnées dans la démarche complète entourant la commercialisation numérique, tandis que les 75 autres gagneront en visibilité en rejoignant le Réseau de commercialisation numérique d'Alliance Métal Québec.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Soraya Martinez Ferrada, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, accompagné de la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le gouvernement du Canada accorde une contribution non remboursable de 459 254 $ consentie en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Pour sa part, le gouvernement du Québec attribue une somme totale de 1 145 615 $, qui comprend un montant de 818 350 $ provenant des 50 millions de dollars additionnels d'ici 2025 confirmés dans le cadre du budget 2023-2024 afin de poursuivre l'Offensive de transformation numérique, et une somme de 327 265 $ accordée par l'intermédiaire du Programme d'appui aux projets de développement économique.

Le projet de la Société de la Vallée de l'aluminium vise, grâce à un accompagnement personnalisé, à faciliter l'accès des entreprises du secteur de l'aluminium à des marchés internationaux par l'entremise du numérique. Il leur permettra de maximiser leur investissement, d'apprendre et d'évoluer dans une structure collaborative efficace et adaptée à leur réalité en plus d'accroître leurs ventes à l'international.

Citations :

« Les PME et les organismes sont au coeur de l'activité d'innovation et de la croissance économique de nos collectivités, et soutenir leur croissance est une priorité de notre gouvernement. Grâce à notre aide financière, la Société de la Vallée de l'aluminium pourra développer une stratégie de commercialisation numérique globale et offrir son service d'accompagnement stratégique aux entreprises du secteur de l'aluminium. Son apport à la vitalité économique du Saguenay?Lac-Saint-Jean est important, et c'est l'ensemble de notre économie qui bénéficiera du succès et des retombées de son projet. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Cette aide via l'Offensive de transformation numérique viendra accélérer le virage numérique des entreprises du secteur de l'aluminium. C'est essentiel pour notre gouvernement de renforcer la compétitivité des PME de cette façon. Dans ce cas, on vise directement l'industrie de l'aluminium, qui est une fierté pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et pour tout le Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La Société de la Vallée de l'aluminium est l'image de marque de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Grâce à ses initiatives, nos forces sont désormais mises en commun pour obtenir un véritable changement dans les stratégies d'affaires de nos entreprises du secteur de l'aluminium afin qu'elles soient plus innovantes, performantes et compétitives. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Créée en 2001, la Société de la Vallée de l'aluminium (SVA) est reconnue comme un partenaire clé par les acteurs de l'industrie de l'aluminium. Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie lui accorde une aide financière de 500 000 $ par année depuis 2021 pour appuyer la croissance des entreprises de la Vallée de l'aluminium et reconnaît la Société comme une interlocutrice importante en matière de développement de l'industrie de la transformation de l'aluminium. La SVA est également l'hôte du créneau d'excellence Transformation de l'aluminium.

Le Réseau de commercialisation numérique d'Alliance Métal Québec (AMQ) est un puissant outil pour les entreprises qui veulent générer de nouvelles occasions d'affaires et étendre leurs marchés. En plus d'avoir accès à un répertoire de 500 entreprises, les donneurs d'ordre peuvent lancer des appels d'offres sur la plateforme de l'AMQ.

DEC est l'acteur fédéral clé au Québec pour promouvoir le développement économique des régions et des PME. Grâce à ses douze bureaux régionaux, il accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Le gouvernement du Québec a lancé l'OTN en mars 2021 pour appuyer la réalisation de projets visant à accélérer le virage numérique des entreprises québécoises et à favoriser la croissance de PME innovantes par un accompagnement spécialisé. Les investissements gouvernementaux atteindront 240 millions de dollars d'ici 2025.

Le Programme d'appui aux projets de développement économique vise à poursuivre les efforts d'accompagnement des entreprises à toutes les phases de leur développement.

