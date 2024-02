Vous avez des questions sur l'assurance maladies graves? Trouvez des réponses dans le nouveau guide de l'ACCAP pour les consommateurs





TORONTO, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Un tout nouveau guide de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) aide maintenant les consommateurs canadiens à mieux comprendre les avantages de l'assurance maladies graves, son fonctionnement et la sécurité financière qu'elle procure.

« Plus de deux millions de Canadiens bénéficient d'une protection contre les maladies graves dans le cadre de régimes individuels ou collectifs, a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l'ACCAP. Ce nouveau guide explique le rôle important que joue ce type d'assurance en donnant aux gens plus de choix financiers au cas où ils recevraient un diagnostic de maladie grave. »

Ce type d'assurance prévoit le versement d'un montant forfaitaire non imposable si l'assuré reçoit le diagnostic d'une maladie qui bouleverse sa vie, comme un cancer, une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson. L'assuré peut utiliser le montant forfaitaire pour régler les dépenses personnelles liées à la maladie, ou comme bon lui semble.

L'assurance maladies graves a été commercialisée pour la première fois au Canada il y a 30 ans et est moins bien connue que d'autres types d'assurance. Le Guide sur l'assurance maladies graves aide à combler les lacunes en répondant aux questions que les Canadiens se posent couramment au sujet de ce produit, par exemple :

En quoi l'assurance maladies graves diffère-t-elle de l'assurance vie ou de l'assurance invalidité?

Quelles sont les maladies couvertes par l'assurance maladies graves?

Quelles sont les limites et les exclusions fréquentes relatives à l'assurance maladies graves?

Élaboré par des experts en produits des assureurs de personnes du Canada, le guide offre gratuitement des informations et des analyses objectives pour aider les consommateurs à comprendre les choix qui s'offrent à eux, à poser les bonnes questions et à prendre des décisions éclairées lorsqu'ils optent pour une assurance maladies graves.

Cette nouvelle publication et d'autres guides sur des sujets liés à l'assurance sont affichés sur le site www.clhia.ca/consommateurs.

Au sujet de l'ACCAP

L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 % des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Ces assureurs fournissent à plus de 29 millions de Canadiens des produits de sécurité financière, y compris de l'assurance vie, des rentes (REER, FERR et régimes de retraite, notamment) et de l'assurance maladie complémentaire. Ils détiennent plus d'un billion de dollars d'actifs au Canada et emploient plus de 170 000 Canadiens.

SOURCE Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc.

22 février 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :