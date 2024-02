La Direction de la Défense luxembourgeoise s'associe à SES et HITEC pour optimiser son infrastructure SATCOM terrestre





La Direction de la Défense luxembourgeoise a fait l'acquisition de deux stations sol dans le cadre d'un appel d'offres visant à augmenter la résilience de l'Armée luxembourgeoise, en la dotant d'un accès à des services de télécommunications sécurisées par satellite, ont annoncé ce jour la Direction de la Défense, SES et HITEC Luxembourg.

Ces stations sol seront installées au Centre militaire de l'Armée luxembourgeoise à Diekirch et asservies au satellite luxembourgeois GovSat-1 sur les bandes X et Ka militaire, ainsi qu'au système WGS (Wideband Global Satcom), clé de voûte des capacités satcom du Département américain de la Défense (DoD).

L'ajout de ces deux nouvelles stations sol renforcera la résilience et les performances de l'actuelle infrastructure satcom de l'Armée luxembourgeoise, déjà établie par SES et HITEC Luxembourg il y a dix ans, et portera à quatre le nombre total d'antennes dédiées. Les deux nouvelles débloqueront un important potentiel capacitaire et amélioreront l'interopérabilité avec les systèmes des partenaires de l'OTAN, conformément à la stratégie de défense du Grand-Duché pour les années à venir.

La ministre de la Défense luxembourgeoise, Yuriko Backes, a déclaré : « L'accès aux télécommunications sécurisées par satellite a toujours figuré parmi les priorités et forces de notre pays, afin de lui permettre de renforcer ses capacités de défense et son aptitude à remplir ses engagements vis-à-vis de l'UE et de l'OTAN. Soucieux de toujours être à la pointe de la technologie, nous continuerons de capitaliser sur l'expertise mondialement reconnue du Luxembourg dans le domaine spatial, afin d'augmenter notre résilience, et notamment celle de nos forces armées. »

« C'est un honneur pour SES que de contribuer aux capacités de défense du gouvernement luxembourgeois, en renforçant encore plus son infrastructure satcom sécurisée », a déclaré Adel Al-Saleh, CEO de SES. « Suite à la mise en oeuvre concluante des premières stations sol par l'Armée luxembourgeoise, nous sommes ravis aujourd'hui d'étendre son infrastructure de communication via GovSat-1 et de renforcer son interopérabilité avec les systèmes partenaires. »

« Nous sommes fiers de participer à ce projet et d'associer une fois de plus nos efforts à ceux de SES pour contribuer à renforcer les capacités de défense du Luxembourg avec une technologie résiliente et éprouvée », a déclaré Philippe Osch, CEO de HITEC Luxembourg. « Les terminaux terrestres qui seront fournis pour l'infrastructure satcom de l'Armée luxembourgeoise sont pour nous une source de fierté particulière, car ils allient les toutes dernières innovations technologiques au label de qualité « Made in Luxembourg » qui n'est plus à démontrer. »

À propos de SES

SES a une vision audacieuse, celle d'offrir des expériences incroyables partout sur terre, en distribuant des contenus vidéo de la plus haute qualité et en offrant des services de connectivité de données sans faille dans le monde entier. Leader des solutions globales de gestion de contenus et de connectivité, SES possède et exploite la seule constellation au monde constituée de satellites en orbite géosynchrone (GEO) et en orbite terrestre moyenne (MEO) pour offrir à la fois couverture mondiale et haute performance. SES s'appuie sur son réseau cloud intelligent pour fournir des solutions de très haute connectivité partout sur terre, en mer et dans les airs. La société se positionne comme un partenaire de confiance auprès des plus grands opérateurs de télécommunications et de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services cloud et de connectivité, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo, ainsi que les propriétaires de contenus. Le réseau vidéo de SES transporte environ 6400 chaînes à 369 millions de foyers dans le monde, fournissant des services média gérés pour des contenus linéaires et non linéaires. Basée au Luxembourg, la société est cotée en bourse à Paris et à Luxembourg (indice : SESG). Plus d'informations sur : www.ses.com

À propos de HITEC Luxembourg

HITEC Luxembourg S.A., société à capital 100 % luxembourgeois, a développé ses activités commerciales dans les domaines de l'innovation et des produits et services de qualité.

HITEC propose des solutions high tech dans différents secteurs d'activités : segment sol de satellites, équipements spécifiques et standard pour le test et la mesure de propriétés physiques, gestion de trafic, missions critiques, ingénierie, conseil, développement de logiciels & TIC et gestion de projets. HITEC compte des clients à la fois privés et publics au niveau national et international.

La culture d'entreprise de HITEC est empreinte au quotidien de savoir-faire, créativité, qualité et persévérance. Notre personnel hautement qualifié et motivé est passionné de technologie et d'innovation, et mû par la volonté d'apprendre en permanence et pour le long terme.

HITEC est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et AQAP 2110, et possède plusieurs labels, tels que « SuperDrecksKëscht fir Betriber » (norme ISO 14024:2000), « Entreprise Socialement Responsable », délivré par l'INDR (Institut National pour le Développement Durable), « Responsibility Europe », « Made in Luxembourg » (pour la plupart des produits & services). L'entreprise est par ailleurs signataire de la Charte de la Diversité de l'IMS Luxembourg (Inspiring More Diversity) et du « Pacte National - Entreprises et Droits de l'Homme Luxembourg ». La devise de HITEC est de privilégier le marché, le client et la technologie.

22 février 2024 à 08:30

