Loto-Québec - Deux millionnaires recherchés





MONTRÉAL, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Loto-Québec est à la recherche des détenteurs de deux billets gagnants de 1 000 000 $ chacun, vendus en Estrie et dans Lanaudière.

Faits saillants

En Estrie, le billet gagnant du gros lot de 1 000 000 $ de l' Extra au tirage du 6 janvier a été vendu dans la MRC Le Val-Saint-François il y a plus de 40 jours.

au tirage du 6 janvier a été vendu dans la MRC Le Val-Saint-François il y a plus de 40 jours. Dans Lanaudière, un lot de 1 000 000 $ au Lotto 6/49 est toujours à réclamer depuis plus de cinq mois. C'est un commerce de la MRC de L'Assomption qui a vendu le billet gagnant pour le tirage du 16 septembre 2023.

La population est invitée à vérifier ses billets. Rappelons qu'il est facile de le faire sur lotoquebec.com ainsi qu'avec l'application Loteries de Loto-Québec, ou chez un détaillant. Les personnes qui détiennent les billets gagnants sont priées de communiquer avec le service à la clientèle de Loto-Québec au 1 866 611-5686.

Lots à réclamer :

1 000 000 $ à l'Extra Lieu où a été acheté le billet : MRC Le Val-Saint-François Région administrative : Estrie Date du tirage : 6 janvier 2024 Catégorie de lot : gros lot Sélection gagnante : 2445958 Date limite de réclamation : 5 janvier 2025 1 000 000 $ au Lotto 6/49 Lieu où a été acheté le billet : MRC L'Assomption Région administrative : Lanaudière Date du tirage : 16 septembre 2023 Catégorie de lot : lot garanti (boule blanche) Sélection gagnante : 74564479-02 Date limite de réclamation : 15 septembre 2024

En savoir plus sur les lots à réclamer

Les gagnants ont 365 jours suivant la date du tirage pour réclamer leur lot.

Loto-Québec informe les acheteurs de produits de loterie de tout lot de 100 000 $ ou plus à réclamer quelques semaines après le tirage.

Les lots à réclamer sont redistribués aux joueurs sous la forme de lots bonis et de tirages spéciaux.

Les lots de 100 000 $ ou plus à réclamer se trouvent également dans les informations pratiques de la section Loteries du site lotoquebec.com.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. En 2023, elle a remis plus de 1,6 milliard de dollars en lots à la loterie. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

La commercialisation responsable est au coeur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

Source et renseignements : Renaud Dugas Porte-parole et directeur des relations médias Loto-Québec 514 499-5208 [email protected]

SOURCE Loto-Québec

22 février 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :