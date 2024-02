Estithmar Holding réalise un bénéfice net de 352 millions QAR, avec une augmentation de 8,3 % pour l'année 2023





Croissance des bénéfices et des actifs, ainsi qu'une augmentation des ratios de liquidité courante et du taux de rendement des actifs et des capitaux propres

DOHA, Qatar, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- Estithmar Holding Q.P.S.C. a annoncé ses résultats financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2023. Le bénéfice net s'est élevé à 352 millions de QAR (y compris les droits des minoritaires), soit une augmentation de 8,3 % par rapport à 2022, tandis que l'EBITDA a bondi à 646 millions de QAR, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2022. En outre, le bénéfice brut a grimpé à 801 millions QAR, soit une augmentation de 29 % par rapport à 2022.

Estithmar Holding a enregistré une augmentation de ses bénéfices en 2023 grâce à une meilleure efficacité opérationnelle et à une amélioration générale des performances de l'entreprise.

Compte tenu de ces résultats, le conseil d'administration a recommandé de conserver les bénéfices de l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, afin de maintenir le financement des projets d'expansion stratégique en cours au Qatar, en Irak, en Algérie et aux Maldives.

À cette occasion, le président du conseil d'administration d'Estithmar Holding, M. Mohamad Moutaz Al-Khayyat, a déclaré : « Les résultats financiers et opérationnels pour l'année se terminant en décembre 2023 soulignent la performance positive de la société, qui s'est traduite par une augmentation significative des bénéfices grâce à l'efficacité opérationnelle.

« La société a fait des progrès significatifs dans l'exécution des projets annoncés en 2023 pour réaliser une expansion verticale et horizontale aux niveaux régional et international, et pour ajouter de la valeur pour nos actionnaires.

« Nous prévoyons également une croissance stable, durable et à long terme grâce à nos projets de soins de santé en Algérie et dans d'autres pays, ainsi qu'à nos activités spécialisées de sous-traitance, de services et de tourisme, soutenues par des accords solides et à rentabilité garantie. »

Bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

1.Augmentation des actifs de 287 millions QAR

2.Rendement des actifs 3,9 %, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2022

3.Rendement du capital investi 7,6 %, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2022

4.Le ratio de liquidité courante a augmenté de 1,25 par rapport à 1,03 en 2022

L'ingénieur Mohamed Bin Bader Al Sadah, président directeur général d'Estithmar Holding, a déclaré : « Les réalisations remarquables d'Estithmar Holding témoignent de notre engagement en faveur de l'efficacité opérationnelle et des initiatives stratégiques visant à accroître la valeur de l'entreprise et la valeur pour les actionnaires. Nous sommes heureux d'annoncer une croissance de la marge brute de 29 %, de l'EBITDA de 25 % et du bénéfice net de 8,3 %. »

22 février 2024 à 06:02

