CLARENDELLE & LE GROUPE FAMILIAL, DOMAINE CLARENCE DILLON, CÉLÈBRENT LE CINÉMA A LA 96ème CÉRÉMONIE DES OSCARS®





Clarendelle & Domaine Clarence Dillon sont nommés Partenaires officiels de l'Acadamy Museum of Motions Pictures et sont les vins rouges et blancs exclusivement servis aux 96ème Oscars®

PARIS, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- Pour la deuxième année consécutive, Clarendelle et la société familiale Domaine Clarence Dillon, groupe alliant vins d'exception et gastronomie, sont fiers d'être les partenaires vin officiels de l'Academy Museum of Motion Pictures pour l'année 2024. De plus, le 10 mars, de la cérémonie de remise des prix au Governors Ball au Dolby® Theatre à Hollywood et lors de tous les autres événements liés aux Oscars® incluant la nuit des Oscars à l'Academy Museum, les vins Clarendelle & Domaine Clarence Dillon seront les vins rouges et blancs exclusivement servis aux stars d'Hollywood.

La famille de vins Clarendelle a été créée par le Prince Robert de Luxembourg, représentant la quatrième génération d'une histoire familiale qui a commencé avec l'achat du pluriséculaire Château Haut-Brion par son arrière-grand-père en 1935. Aujourd'hui, sous la direction du Prince Robert en tant que Président-Directeur Général, Domaine Clarence Dillon s'est développé pour inclure trois domaines viticoles prestigieux (Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion et Château Quintus). En 2015, le groupe a ouvert un restaurant à Paris, Le Clarence, listé dans The World's 50 Best Restaurants depuis 3 années consécutives. Cet établissement d'une grande élégance et originalité est récompensé de deux étoiles au guide Michelin un an après son ouverture. La même année, "La Cave du Château" a été lancée, une boutique de vins fins unique proposant une collection exceptionnelle de vins et de millésimes qui compte aujourd'hui quatre boutiques entre Bordeaux et Paris, ainsi qu'en ligne sur www.lacaveduchateau.paris. Bien que principalement reconnu pour son excellence dans les domaines du vin et de la gastronomie, Domaine Clarence Dillon soutient depuis longtemps les arts, en écho à la première vie professionnelle du Prince Robert en tant que scénariste.

Tout comme les Oscars® sont empreints d'une tradition de près d'un siècle, Clarendelle offre une expression contemporaine du célèbre "Art de Vivre" à la française. Les oenologues expérimentés du Château Haut-Brion supervisent le processus d'assemblage de Clarendelle, millésime après millésime, tout comme ils le font pour les célèbres propriétés Château La Mission Haut-Brion et Château Quintus. Les bouteilles de Clarendelle sont ensuite vieillies avant d'être mises sur le marché lorsqu'elles sont jugées avoir atteint leur fenêtre idéale de dégustation, offrant ainsi la meilleure expression des terroirs bordelais aux amateurs de vin du monde entier.

"Depuis ses débuts, notre entreprise familiale, Domaine Clarence Dillon, a été un fervent soutien et promoteur des arts, tant en France que sur la scène internationale," déclare Prince Robert de Luxembourg. "Avec Clarendelle, nous sommes ravis et honorés de faire partie de la plus grande soirée à Hollywood. Nous rejoignons les millions de spectateurs du monde entier pour célébrer les réalisations remarquables des nominés de la 96ème édition des Oscars®."

"Nous sommes impatients de déguster le menu exquis du Chef Wolfgang Puck et son équipe de restauration, parfaitement assorti à nos vins", poursuit le Prince Robert. La liste des vins de Clarendelle & Domaine Clarence Dillon servis lors de tous les événements des Oscars®, accompagnés des créations signées Wolfgang Puck, comprend :

La Clarté de Haut-Brion 2017

La Chapelle de La Mission Haut-Brion 2010

Clarendelle Bordeaux Rouge 2016

Clarendelle Bordeaux Blanc 2022

Cette année, les vins du Château La Mission Haut-Brion seront particulièrement mis à l'honneur en présentant la très rare Clarté de Haut-Brion 2017, et en servant l'un des meilleurs seconds vins jamais produits sur ce domaine réputé: La Chapelle de La Mission Haut-Brion 2010.

"Le meilleur La Chapelle de la Mission jamais réalisé." Robert Parker, 93 points.

22 février 2024 à 04:10

