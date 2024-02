Zimmer Biomet annonce son intention d'acquérir V.I.M.S (Video Interventionnelle Médicale Scientifique), augmentant ainsi son offre dans les domaines de la laparoscopie et de l'arthroscopie.





ZOUG, Suisse, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- Zimmer Biomet Holdings, Inc. (NYSE et SIX: ZBH), l'une des principales sociétés de technologie médicale dans le monde, a annoncé aujourd'hui avoir soumis une offre en vue d'acquérir V.I.M.S, une société basée en France spécialisée dans la conception, et la commercialisation de systèmes de visualisation pour les procédures de laparoscopie et d'arthroscopie.

La combinaison des solutions innovantes de Zimmer Biomet avec la technologie V.I.M.S créera une opportunité de croissance significative et un moyen de proposer ses services à un plus grand nombre de patients.

Zimmer Biomet dispose déjà d'un accord de distribution exclusif pour les systèmes d'imagerie d'arthroscopie avec V.I.M.S dans plusieurs européens*.

Conformément à la loi française, la signature de tout accord contraignant interviendra une fois le processus de consultation du comité sociale et économique de l'entreprise finalisé. L'acquisition proposée devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris notamment l'obtention des approbations réglementaires.

*Espagne, Portugal, Italie, République Tchèque, Slovaquie, Pays Bas et la Suisse

A propos de Zimmer Biomet

Zimmer Biomet est un acteur majeur en matière de technologie médicale disposant d'une gamme complète conçue pour améliorer la mobilité et la qualité de vie des patients. Nous accompagnons l'expérience patient grâce à nos produits innovants et à nos solutions de technologies numériques et de robotique intégrée incluant de l'analyse de données et l'utilisation de l'intelligence artificielle.

Avec plus de 90 ans de présence et d'expertise, Zimmer Biomet a toujours pour ambition de fournir des solutions de la plus haute qualité pour les patients et ses partenaires. Notre héritage continue de prendre vie aujourd'hui grâce à notre culture progressiste d'évolution et d'innovation.

Pour plus d'informations sur notre portefeuille de produits, nos opérations dans plus de 25 pays et nos ventes dans plus de 100 pays, ou pour rejoindre notre équipe, visitez www.zimmerbiomet.com ou suivez nous sur LinkedIn sur www.linkedin.com/company/zimmerbiomet ou sur X/Twitter via le lien www.twitter.com/zimmerbiomet.

Informations concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations qui comprennent ou reposent sur des déclarations prospectives au sens de la loi fédérale des Etats-Unis d'Amérique en date de 1995 relative aux valeurs mobilières. Les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les perspectives, les projections, les attentes ainsi que les produits et offres de services de Zimmer Biomet. Ces déclarations sont basées sur des convictions et attentes actuelles de la direction et restent soumises à risques, aléas et changements de circonstances importants qui pourraient entrainer des différences significatives entre les résultats et les attentes initiales. Pour trouver une liste et une description de certains de ces risques et aléas, veuillez consulter les rapports périodiques de Zimmer Biomet déposés auprès de l'agence indépendante du gouvernement fédéral des Etats Unis d'Amérique « Securities and Exchange Commission » (SEC). Ces facteurs ne doivent pas être considérés comme exhaustifs et doivent être lus conjointement avec les autres mises en garde incluses dans les documents déposés par Zimmer Biomet auprès de la SEC. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites, et Zimmer Biomet décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autre. Les lecteurs de ce communiqué de presse sont avertis de ne pas se fier à ces déclarations prospectives, car rien ne garantit que ces déclarations prospectives se révéleront exactes. Cette mise en garde s'applique à toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.

Service de Communication Investisseurs Melinda de Boer +417976571 7198 [email protected] Zach Weiner +1 908 591 6955 [email protected]

22 février 2024 à 02:00

