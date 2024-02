BONDI SANDS NOMME COLT PAULSEN (@GAYMANWITHASPRAYTAN) PREMIER CHEF DU BRONZAGE





LOS ANGELES, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la plus grande marque mondiale de produits de bronzage, Bondi Sands a annoncé son embauche la plus colorée à ce jour. Colt Paulsen, aussi connu comme le @gaymanwithaspraytan , a été nommé chef du bronzage, le premier poste de haute direction de ce genre.

Originaire d'une petite ville de 4 000 habitants du Nebraska, la star de Tik tOK âgée de 27 ans et qui compte aujourd'hui plus d'un million d'abonnés sur les médias sociaux se joint à l'équipe de direction de la marque australienne de produits de bronzage où il mettra à contribution sa vision nouvelle en matière de bronzage.

Tout au long de son mandat, Colt agira à titre d'ambassadeur de la marque dans tous ce qui concerne le bronzage, l'organisation d'événements, de messages publicitaires sur les marques internationales et de programmes QVC®. Il devra également se rendre en Australie dans le cadre d'une visite de promotion de la marque patrimoniale. Il jouera également un rôle essentiel dans la promotion de l'ADN de bronzage de la marque, en offrant une éducation permanente sur le bronzage pour guider les consommateurs sur la meilleure façon d'appliquer les produits primés de bronzage sans soleil de la marque.

« Lorsque nous avons évalué notre équipe de direction actuelle, nous savions que nous avions besoin de l'autorité en matière de bronzage dotée d'une personnalité aussi emblématique que notre bronzage inspiré de Bondi Beach », a déclaré Alexandra Peek, directrice du marketing chez Bondi Sands. « Nous sommes ravis que Colt joue un rôle central dans l'élargissement de notre impact et dans la mise en valeur de l'Australie à travers le monde. »

Connu pour son éclat doré et ses vastes connaissances des Kardashian-Jenner, l'expert du divertissement et animateur de Kards Katch Up sur E! News a déjà animé l'événement de lancement Techniocolor sur tapis bleu Bondi Sands en avril 2023 à Los Angeles, et a célébré le lancement de la marque dans les magasins Walmart lors d'un événement éclair au Bondi Sands Beach Club de Miami, en septembre.

« Je suis un grand admirateur de Bondi Sands depuis DES ANNÉES, alors être le tout premier chef du bronzage de Bondi Sands est un véritable honneur et un privilège. Je suis ravi de faire partie de la principale marque de produits de bronzage au monde! », a déclaré Paulsen. « J'ai hâte d'exprimer ma passion pour le bronzage, avec un K. J'ai toujours dit à la blague que le travail de Ken est à la plage et que mon travail est le bronzage. Maintenant j'ai un titre officiel pour le prouver! »

À propos de Bondi Sands Berceau du sable, de la mer et du soleil, Bondi Sands, s'inspire de l'été australien emblématique et du désir de donner confiance à notre communauté mondiale grâce à une peau saine et éclatante. Fondée en 2012, Bondi Sands est rapidement devenue la marque la plus prisée parmi les marques les plus populaires à l'échelle mondiale dans le domaine des produits de bronzage et des écrans solaires, offrant l'expérience du mode de vie australien emblématique des « Bondi Babes » tout au long de l'année. Les formules de haute qualité fabriquées en Australie vous donnent une peau éclatante et saine qui s'hydrate et se nourrit avec chaque application.

