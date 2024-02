La Lake Babine Nation et le Canada signent une entente qui appuiera la vision communautaire des priorités en matière de gouvernance, de renforcement des capacités et d'infrastructure pour les communautés de Wit'at et de Tachet





LAKE BABINE NATION, BC, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le chef Murphy Abraham, en compagnie de représentants de la Lake Babine Nation, et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont signé une entente de financement totalisant 50 millions de dollars qui appuiera directement les priorités établies par les communautés de Wit'at et Tachet.

Ce financement permettra à la Lake Babine Nation de construire son secteur public et ses infrastructures gouvernementales dans son cheminement vers l'autonomie gouvernementale afin de soutenir les priorités de la Nation en matière d'infrastructure communautaire.

Le financement annoncé aujourd'hui appuiera la mise en oeuvre d'une entente signée par la Lake Babine Nation, le Canada et la Colombie-Britannique le 18 septembre 2020, nommée l'entente fondatrice. Il s'agit d'un accord-cadre tripartite qui trace une voie à suivre pour la mise en oeuvre progressive et collaborative des droits constitutionnels de la Lake Babine Nation sur une période de 20 ans, par un renforcement des capacités, des initiatives communes et de nouvelles négociations.

L'entente fondatrice prévoit également des engagements de la Colombie-Britannique visant à appuyer la première phase de la mise en oeuvre, y compris le transfert de 20 000 hectares de terres de la Couronne provinciale et de tenures forestières, ainsi que des contributions financières d'environ 43 millions de dollars.

Ce financement aidera la Lake Babine Nation à soutenir sa gouvernance en embauchant des employés spécialisés pour gérer la construction des infrastructures; superviser les dépenses; déterminer les améliorations prioritaires à apporter aux programmes; et développer une stratégie de justice réparatrice pour la Nation et superviser ses initiatives stratégiques, la principale étant la mise en oeuvre de l'entente fondatrice.

Ensemble, les parties continuent de consolider une relation renouvelée fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Cette relation renouvelée s'harmonise avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et sa fonction de cadre pour la mise en oeuvre des droits autochtones.

Citations

« L'entente fondatrice est la feuille de route qui permettra à la Lake Babine Nation de s'affranchir des effets dévastateurs du colonialisme. Depuis de nombreuses années, la Lake Babine Nation noue des relations avec les gouvernements provincial et fédéral afin d'établir des partenariats qui renforceront l'avenir de nos communautés et de la génération à venir. La Lake Babine Nation est reconnaissante de cette importante contribution fédérale, qui marque le début de l'engagement du Canada à l'égard de l'entente fondatrice. Nous utiliserons ce financement pour commencer à nous préparer à l'autonomie gouvernementale avec les conseils de notre communauté et des membres en milieu urbain, et pour commencer à renforcer nos communautés éloignées de Wit'at (Fort Babine) et de Tachet en offrant à nos membres un espace intérieur où ils pourront organiser des événements communautaires et culturels. Je tends la main aux dirigeants passés et présents de la Lake Babine Nation, élus comme traditionnels, qui nous ont permis d'en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Il reste beaucoup de travail à faire, mais la Lake Babine Nation se réjouit d'amorcer un cheminement vers la réconciliation avec le Canada, guidée par les visions et les jalons de l'entente fondatrice. »

Chef Murphy Abraham

Lake Babine Nation

« Le gouvernement fédéral est en train de défaire l'héritage des politiques coloniales et de s'orienter vers de véritables relations de nation à nation fondées sur la bonne foi. Soutenir les priorités communautaires et en matière de gouvernance de la Lake Babine Nation est une étape fondamentale pour renouveler et renforcer notre partenariat à mesure que nous avançons. Dans leur communauté aujourd'hui, j'ai entendu directement les effets que ce financement aura sur les gens. Il reste encore beaucoup à faire. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à plusieurs mois de négociations entre le Canada et la Lake Babine Nation, dont une récente réunion le 24 octobre 2023 entre le ministre Anandasangaree, le chef Abraham et d'autres représentants de la communauté.

et la Lake Babine Nation, dont une récente réunion le 24 octobre 2023 entre le ministre Anandasangaree, le chef Abraham et d'autres représentants de la communauté. La Lake Babine Nation compte 2 574 membres inscrits, dont environ 1 340 vivent dans les réserves. Son territoire traditionnel couvre approximativement 1,4 million d'hectares de terres dans l'intérieur septentrional de la Colombie-Britannique.

La Nation a 28 réserves indiennes, la plupart situées aux environs du lac Babine. Elle regroupe cinq collectivités dans les réserves : Old Fort, Fort Babine, Tachet, Donald's Landing/Pinkut et Woyenne.

La Lake Babine Nation a d'abord entamé des négociations dans le cadre du processus des traités de la Colombie-Britannique en 1994. Elle s'en est retirée en 2015 en raison de l'absence de progrès. Par la suite, la Lake Babine Nation a lancé une nouvelle approche avec la Colombie-Britannique et le Canada pour essayer de régler la question de ses droits prévus à l'article 35, de façon progressive, dans le cadre du processus de reconnaissance des droits et de l'autodétermination des Autochtones.

