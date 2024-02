Le gouvernement du Canada appuie le Centre Cinéma Impérial





Le gouvernement du Canada octroie une aide pour rénover le Cinéma Impérial de Montréal

MONTRÉAL, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Le Cinéma Impérial, un monument iconique de Montréal, accueille depuis des années des premières de films, des galas et de nombreux festivals, et ce, au plus grand bonheur de la population. Afin de rendre ce bâtiment historique conforme au code du bâtiment actuel, le Centre Cinéma Impérial souhaite redonner un nouveau souffle à ce lieu patrimonial.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, est heureuse d'annoncer l'octroi d'un financement de 3 millions de dollars au Centre Cinéma Impérial pour la restauration des éléments patrimoniaux du bâtiment et la modernisation des salles.

Cette somme est accordée par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels. En plus d'assurer la sécurité du public et des artistes, cet important projet permettra à l'organisme d'acquérir de l'équipement spécialisé, y compris de l'équipement scénique, multimédia et de sonorisation.

Citations

« Nous sommes très heureux de pouvoir aider le Cinéma Impérial, cette institution centenaire dont la réputation n'est plus à faire. Le gouvernement du Canada appuie ce projet qui vise à garder en vie un lieu de diffusion important pour les créateurs, les artistes et le public d'ici et d'ailleurs. Longue vie à cet espace culturel unique! »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le Centre Cinéma Impérial est un organisme montréalais sans but lucratif dont le mandat consiste à présenter des spectacles artistiques professionnels variés (théâtre, humour, cirque, chanson, etc.) et des prestations offertes par des artistes issus de communautés autochtones et de la diversité culturelle.

Le Cinéma Impérial a ouvert ses portes en avril 1913. En 2001, le bâtiment a été classé monument historique.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

21 février 2024 à 19:00

