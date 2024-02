Hard Rock International s'associe à Major Food Group pour offrir de nouvelles expériences culinaires exclusives aux clients de ses hôtels et de ses casinos





HOLLYWOOD, Floride, 21 février 2024 /PRNewswire/ -- Hard Rock International s'associe à Major Food Group (MFG) pour développer et organiser des expériences culinaires dans les établissements Hard Rock Hotel & Casino du monde entier. Le soutien de MFG à Hard Rock s'étendra également aux projets proposés.

Grâce au partenariat stratégique avec Hard Rock, MFG jouera un rôle de conseiller pour organiser de nouveaux programmes liés à la nourriture et aux boissons dans les centres de villégiature intégrés existants, tels que le Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, le Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa et le Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City. En outre, MFG soutiendra la création de concept de restaurants pour les propriétés Hard Rock en développement, comme le Hard Rock Hotel & Casino Athènes.

« Nous nous efforçons toujours d'offrir à nos clients des expériences culinaires mémorables, nous ne pouvions donc pas penser à un meilleur partenaire que l'équipe de Major Food Group pour atteindre de nouveaux sommets dans ces établissements », a déclaré Jim Allen, président de Hard Rock International et PDG de Seminole Gaming. « Nous nous réjouissons à l'idée de partager une collaboration formidable et d'apporter de nouvelles options passionnantes à nos invités. »

Jeff Zalaznick, copropriétaire de Major Food Group, a ajouté : « Il s'agit d'une occasion vraiment unique de combiner l'expertise approfondie et l'innovation de MFG à un leader du secteur de l'hôtellerie et des casinos pour offrir des expériences incroyables en matière de nourriture et de boissons aux clients de Hard Rock, ici et à l'étranger. »

Ce partenariat s'appuie sur les efforts continus de collaboration entre les deux marques d'hôtellerie de renommée mondiale suite au succès de la résidence CARBONE au Cipresso au Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood en décembre. L'incroyable expérience culinaire s'inscrivait dans le cadre de la célébration de la nouvelle ère des jeux en Floride marquant le lancement historique par Seminole Gaming du craps, de la roulette et des paris sportifs dans six établissements de l'État.

21 février 2024 à 16:06

