Le gouvernement du Canada appuie les efforts visant à éliminer les obstacles grâce à la danse





Cet investissement aidera KasheDance à donner une formation avancée en danse professionnelle dans le style afrocontemporain

TORONTO, le 21 févr. 2024 /CNW/ - KasheDance est une compagnie de danse afrocontemporaine professionnelle qui a vu le jour en 2009 à Toronto. Elle propose un programme de formation en danse professionnelle qui fait progresser les carrières de ses élèves, tout en éliminant les barrières systémiques au sein de l'industrie des arts de la scène.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, et l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et députée de Toronto-Centre, ont annoncé un investissement de 200 000 dollars en appui au programme de formation de KasheDance. Les ministres ont visité les installations de la compagnie et rencontré son personnel, qui a alors fait preuve de son talent et de son ingéniosité.

Des diplômés du programme de formation professionnelle de KasheDance travaillent avec elle et d'autres compagnies canadiennes vouées aux arts de la scène, notamment Little Pear Garden Collective, Kaeja Dance, le Festival Shaw, le Festival de Stratford, Fujiwara Dance Creations, Collective of Black Artists, le Festival Luminato de Toronto et Coleman + Lemieux.

KasheDanceTek est la technique employée par la compagnie de danse. Elle a été inventée par son directeur artistique, Kevin Ormsby, et englobe la musique, les philosophies, les techniques d'enseignement et les mouvements afrocaribéens et contemporains. KasheDance a présenté des spectacles dans le cadre du Festival Danse Canada, du Dancing on the Edge Festival et de la série de prestations Dance Immersion, ainsi que sur de nombreuses autres scènes de renom au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

KasheDance offre le seul programme de formation en danse professionnelle structuré à être dirigé par des personnes noires sur une base permanente à Toronto, ville où les artistes noirs ont peu de possibilités d'apprendre les traditions artistiques propres aux personnes noires. Ce soutien financier, offert par l'entremise du Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts, permettra à KasheDance d'étendre son programme de formation professionnelle et de l'approfondir.

En février, on souligne le Mois de l'histoire des Noirs au Canada. C'est le moment tout indiqué de reconnaître l'excellence des personnes noires, en particulier les organismes qui sont des chefs de file dans leur domaine, comme KasheDance.

Citations

« C'est tellement inspirant de voir des formes de danse vivantes et diversifiées explorées et enseignées. KasheDance est un magnifique exemple du pouvoir de l'art pour garder les cultures bien vivantes. Grâce à son programme de formation, elle enseignera ces styles à d'autres danseurs et danseuses, qui le feront ensuite découvrir aux communautés. Je suis enchantée d'être ici et de constater ce que nos investissements peuvent vraiment apporter aux gens et aux communautés. Notre gouvernement est fier d'appuyer des groupes comme KasheDance. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Fière Torontoise avec des origines caribéennes, je suis heureuse de voir à quel point KasheDance dynamise notre ville et notre pays et les enrichit sur le plan de la culture. Ses prestations mettent en valeur la beauté du patrimoine caribéen, tout en nous rappelant la diversité du tissu social qui fait du Canada un pays aussi exceptionnel. Je suis tellement fière à l'idée que notre gouvernement appuie la mission artistique de la compagnie, et je sais qu'elle continuera à inspirer et à émouvoir les auditoires. »

-- L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et députée de Toronto-Centre

Les faits en bref

KasheDance est unique au Canada dans son utilisation du processus de réponse critique pour créer, enseigner, rechercher et présenter des danses qui donnent voix aux expériences vécues par les membres de la diaspora africaine. Ce processus créatif repose sur la formulation et l'accueil de commentaires pendant la création d'une oeuvre.

Formé en ballet classique et en danse contemporaine, le directeur artistique de KasheDance, Kevin Ormsby, est un danseur, un chorégraphe et un professeur de renommée internationale. Il est le directeur de programme du Cultural Pluralism in the Arts Movement Ontario, en plus d'être membre de la faculté du programme de danse au Collège Centennial à Toronto. Par ailleurs, il agit souvent comme professeur invité à l'École nationale de ballet du Canada, à l'Université de Madison-Wisconsin et au Collège des beaux-arts de l'Université du Texas, à Austin. M. Ormsby a reçu le Prix Victor Martyn Lynch-Staunton décerné en 2014 dans la discipline de la danse par le Conseil des arts du Canada, a été titulaire d'une bourse Chalmers remise en 2016 par le Conseil des arts de l'Ontario et d'une bourse Cultural Leaders Lab du Toronto Arts Council.

KasheDance est la compagnie en résidence à Citadel + Compagnie, une compagnie de danse et un pôle de création sis à Toronto. Forte de ce jumelage, l'organisation jouit d'un lieu consacré au développement perpétuel, au travail créatif, aux prestations et à la formation, en plus d'accueillir des chorégraphes et des artistes invités établis au Canada ou ailleurs dans le monde.

KasheDance est un nouveau bénéficiaire du Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts. Elle recevra une aide de 100 000 en 2024-2025 et de 100 000 dollars en 2025-2026. Ce financement répond aux inégalités historiques de financement pour les écoles de formation des communautés autochtones et racisées. Cette priorité a été annoncée dans le budget 2022, assortie d'une augmentation de 5 millions de dollars de l'enveloppe Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts.

21 février 2024 à 15:49

