Acquisition des actifs de Rabaska par le gouvernement du Québec - Un usage mixte des terrains allie protection de la zone agricole et développement économique

LÉVIS, QC, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a conclu une entente de principe avec Rabaska et Société en commandite Rabaska qui vise l'acquisition de la totalité de leurs parts, de leurs actions et de leurs actifs pour un montant maximal de 38 millions de dollars. L'entente inclut les terrains situés à Lévis et donnant accès au fleuve Saint-Laurent, qui présentent un important potentiel en matière de développement économique et comprennent des terres agricoles à protéger.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, le député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Situé à proximité d'infrastructures logistiques, dont une autoroute et un réseau ferroviaire, ce lieu représente un intérêt stratégique pour le développement économique dans la région métropolitaine de Québec, en plus d'offrir des sols de très bonne qualité agronomique. La Ville de Lévis, le gouvernement du Québec et l'Administration portuaire de Québec souhaitent y développer un projet favorisant un usage mixte. Selon le scénario retenu, une portion du terrain d'une superficie de 167,1 hectares serait utilisée à des fins industrielles et quelque 109 hectares seraient réintégrés en zone agricole.

« Avec cette acquisition, on se donne des outils pour accueillir des projets industriels pertinents à notre stratégie de développement économique et préserver des terres agricoles. Cet usage mixte va permettre d'assurer le développement de la région dans les prochaines années. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je salue la décision de retourner en zone agricole une portion substantielle des terrains de Rabaska comprenant l'ensemble des superficies présentement exploitées et davantage. Ces terres d'une grande qualité seront préservées pour contribuer à nourrir les Québécois pour des générations. Cette entente témoigne de l'importance pour votre gouvernement de protéger la capacité nourricière de notre territoire agricole. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'achat des terrains de Rabaska pour soutenir le développement industriel de la région est une excellente nouvelle. Ce projet va contribuer à la prospérité des Lévisiens, mais aussi à l'essor de la zone économique métropolitaine de Québec et de Lévis. Notre population a été témoin de l'appui du gouvernement québécois au Chantier Davie et à toute l'industrie navale de la région. Nos concitoyens constatent à nouveau notre engagement à favoriser les projets d'investissements à venir à Lévis et dans toute la Chaudière-Appalaches. C'est un très beau jour pour célébrer notre force économique. »

Bernard Drainville député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Le projet d'achat des terres de Rabaska s'inscrit parfaitement dans une concertation régionale de développement socioéconomique. La collaboration entre les acteurs clés des deux rives est essentielle pour améliorer la performance de la région en économie, bonifier notre attractivité, porter des projets novateurs au bénéfice des entreprises et maintenir la qualité de vie des citoyens, tout en préservant les terres agricoles. Ce geste est en pleine cohérence avec la zone économique métropolitaine, et je m'en réjouis. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Le gouvernement du Québec entend acquérir les actifs de Rabaska par l'intermédiaire de la société de placement 9071-2076 Québec inc., dont le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie est l'unique actionnaire.

En plus des terrains totalisant une superficie de plus de 276 hectares, les actifs de Rabaska comprennent aussi des propriétés résidentielles actuellement louées à des particuliers.

La Société en commandite Rabaska est détenue par Enbridge Québec LNG, GNL Saint-Laurent, la Société de gestion Gaz Métro et son commandité Rabaska. Les actionnaires de Rabaska sont Enbridge (Rabaska) Holdings, GNL Saint-Laurent et la Société de gestion Gaz Métro.

Plus de 15 ans après l'exclusion du site de la zone agricole, quelque 109 hectares, dont environ 65 demeurés en culture au fil des années, seront réintégrés à la zone agricole par le gouvernement au terme de cette transaction.

