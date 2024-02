Quaker® lance sa toute première plateforme de marque mondiale, « You've Got This », avec une première publicité de la réalisatrice Charlotte Wells, récompensée par un BAFTA





La campagne internationale, qui marque un nouveau départ pour la marque, démarre au Canada et en Amérique latine, avec des plans ambitieux de diffusion sur d'autres marchés mondiaux tout au long de 2024

NEW YORK, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Quaker®, la marque de confiance qui est synonyme de bons matins dans le monde entier depuis près de 150 ans, dévoile sa toute première plateforme mondiale baptisée « You've Got This », qui célèbre les gens ordinaires qui savent éveiller le potentiel d'autrui. Quaker salue les héroïnes et héros méconnus qui nous donnent la force et la nourriture dont nous avons besoin pour faire face aux journées qui comptent le plus. La campagne signale un nouveau départ pour la marque, qui sera concrétisé grâce à toute une gamme d'initiatives visant à promouvoir les héros et héroïnes du quotidien, y compris une publicité télévisée visuellement saisissante dirigée par la réalisatrice primée par un BAFTA, Charlotte Wells.

« Quaker est depuis longtemps une marque appréciée et pleine de potentiel du portefeuille de PepsiCo, et "You've Got This" est la plateforme créative révolutionnaire dont nous avons besoin pour marquer le prochain chapitre de la marque à travers le monde », a déclaré Ciara Dilley, vice-présidente du marketing au sein de la division mondiale des aliments de PepsiCo. « En tant que marque qui soutient depuis longtemps le potentiel des gens, Quaker est ravie de s'associer à Charlotte Wells pour célébrer les héroïnes et héros méconnus qui inspirent la grandeur en chacun et chacune d'entre nous. »

La plateforme « You've Got This », créée avec Uncommon Creative Studio, salue les héros et héroïnes du quotidien, qui sont là lorsque cela compte le plus. Lors de ces jours importants, un petit geste, un mot d'encouragement ou un bol réconfortant de gruau que vous tend une personne qui vous soutient sans faillir peuvent faire toute la différence. Ces personnes nous rappellent que nous avons tous et toutes la capacité de choisir notre chemin dans la vie; parfois, nous avons simplement besoin de quelqu'un pour nous aider à y croire. Dans son premier film publicitaire, la célèbre cinéaste Charlotte Wells saisit magnifiquement l'esprit de cette campagne.

« Les liens familiaux, la joie et le chagrin du temps qui passe, le fait de grandir et de vieillir sont des thèmes que j'ai constamment à l'esprit et qui sont au coeur de ce scénario », a déclaré Charlotte Wells.

Ce petit film émouvant suit un père et son fils qui cheminent ensemble dans les étapes de la vie, de l'enfance à l'âge adulte. Tout au long du récit, le père offre de petits gestes de soutien, des mots d'encouragement et des bols de gruau Quaker à son fils, lui donnant la force nécessaire d'affronter les journées qui comptent le plus. Avec le temps, le fils finit par avoir un enfant lui-même, et il réfléchit à l'influence que son propre père a eue sur sa vie. Il partage un bol de gruau Quaker avec son fils, réalisant que c'est maintenant à son tour d'être la présence rassurante, le héros méconnu.

La version longue de la publicité a été adaptée aux marchés locaux du monde entier, pour mieux représenter les rituels et habitudes des consommateurs et consommatrices sur ces marchés. « You've Got This » est également la toute première campagne omnicanale entièrement personnalisée réalisée pour Quaker, avec des publicités extérieures, imprimées et mobiles/numériques, permettant une expérience créative personnalisée au niveau de tous les points de contact avec les consommateurs et consommatrices.

Lucy Jameson, cofondatrice d'Uncommon Creative Studio, a ajouté : « Nous tirons une grande fierté d'apporter de l'émotion à un public mondial avec ce nouveau travail pour Quaker, célébrant le rôle universel que la marque joue dans notre vie quotidienne, et donnant vie à celui-ci à travers l'histoire émouvante d'un père et de son fils. C'est le début d'une plateforme stratégique beaucoup plus vaste pour la marque, et nous avons hâte de la voir se déployer cette année. »

La campagne « You've Got This » de Quaker est actuellement diffusée au Canada (y compris en français - « T'es capable ») ainsi qu'en Amérique latine dans les salles de cinéma, à la télévision, dans les médias numériques et sur les réseaux sociaux. Elle devrait s'étendre à d'autres marchés tout au long de 2024.

Pour en savoir plus sur Quaker, visitez QuakerOats.ca/fr. Pour voir la campagne, cliquez ici.

Pour de plus amples renseignements ou pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec Jalana Torres à l'adresse [email protected] .

À propos de The Quaker Oats Company

The Quaker Oats Company, dont le siège social est à Chicago, est une filiale de PepsiCo, Inc., l'une des plus grandes entreprises de produits alimentaires emballés au monde. Depuis plus de 140 ans, les marques de Quaker sont symbole de qualité, de bon goût et de nutrition. Quaker® Oats, Quaker® Rice Cakes et Quaker Chewy® sont des produits particulièrement appréciés des consommateurs et consommatrices. Pour en savoir plus, visitez le www.QuakerOats.com ou le www.Facebook.com/Quaker, ou suivez-nous sur X et Instagram @Quaker.

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont appréciés par les consommateurs et consommatrices plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays à travers le monde. PepsiCo a enregistré un chiffre d'affaires net de plus de 91 milliards de dollars en 2023, grâce à son portefeuille de marques complémentaires de boissons et d'aliments préparés, qui comprend Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. La gamme de PepsiCo comprend un grand nombre de boissons et d'aliments délicieux, et de nombreuses marques emblématiques qui génèrent chacune plus d'un milliard de dollars de ventes au détail annuelles estimées.

La vision de PepsiCo est d'être le chef de file mondial des boissons et des aliments préparés grâce à pep+ (PepsiCo Positive). pep+ est notre transformation stratégique de bout en bout qui place la durabilité et le capital humain au centre de la façon dont nous créerons de la valeur et de la croissance, en conduisant nos activités dans les limites écologiques et en inspirant un changement positif pour la planète et les personnes. Pour en savoir plus, visitez www.pepsico.com et suivez-nous sur X (Twitter), Instagram, Facebook et LinkedIn @PepsiCo.

