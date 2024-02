Bâtir plus de logements abordables pour les Canadiens à Edmonton, en Alberta





EDMONTON, AB, le 21 févr. 2024 /CNW/ - En ce moment, dans des communautés d'un bout à l'autre du pays, il est trop difficile de bâtir des logements abordables. C'est pourquoi le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités pour éliminer les obstacles et bâtir plus de logements, plus rapidement. Nous aidons ainsi les Canadiens - qu'ils commencent dans la vie, fondent une famille ou souhaitent vieillir en sécurité - à se trouver un bon toit à un coût abordable.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le gouvernement fédéral a conclu une entente avec la Ville d'Edmonton, en Alberta, afin d'accélérer la création de plus de 5?200 nouveaux logements au cours des trois prochaines années. Cette initiative favorisera la construction de plus de 22?000 logements au cours de la prochaine décennie et permettra de répondre à la demande à Edmonton.

Grâce à cette entente, conclue dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements, plus de 175 millions de dollars seront versés pour éliminer les obstacles à la construction des logements dont nous avons besoin, et ce, plus rapidement. L'entente permettra d'offrir plus de possibilités de logement dans la ville, y compris plus de logements locatifs, de logements abordables et de logements près des campus postsecondaires. Edmonton a déjà autorisé la construction de huit logements de plein droit et d'un maximum de trois étages dans l'ensemble de la ville, certains quartiers étant autorisés à construire jusqu'à huit étages. Dans le cadre de l'entente, la Ville compte simplifier le processus d'approbation des règlements de zonage, bâtir davantage de logements à proximité des transports en commun, et utiliser des terrains appartenant à la Ville pour construire des centaines de nouveaux logements.

Pour construire davantage de logements abordables et sans but lucratif, Edmonton fournira plus de ressources aux constructeurs, accordera des fonds de pré-développement et réduira les délais d'approbation pour s'assurer que ces projets voient le jour. Edmonton est un chef de file en matière d'innovation dans la construction de logements et, ensemble, ces initiatives vont considérablement améliorer la façon dont les logements abordables sont construits dans l'une des plus grandes villes canadiennes.

Le Fonds pour accélérer la construction de logements contribuera à alléger les formalités administratives et à accélérer la construction de plus de 600?000 nouvelles habitations destinées aux résidents de villes et de communautés autochtones d'un bout à l'autre du pays au cours de la prochaine décennie. Ce programme réclame des plans d'action innovateurs de la part des administrations locales. Une fois les plans approuvés, les fonds sont fournis dès le départ pour que la construction se fasse rapidement, et d'autres fonds sont versés lorsque les résultats sont atteints. Nous invitons les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches, que ce soit en accélérant la réalisation des projets, en permettant l'augmentation de la densité d'habitations ou en encourageant la construction de logements abordables.

Le gouvernement du Canada soutient la classe moyenne, et le logement est au coeur de ce travail. Notre plan visant à doubler le taux de construction résidentielle au cours de la prochaine décennie nous aidera à créer l'offre de logements dont nous avons besoin. Nous travaillons avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations municipales et nos partenaires autochtones afin de bâtir plus de logements pour les Canadiens, plus rapidement, et d'améliorer la vie de tous.

Citations

« La Ville d'Edmonton a besoin de plus de logements que les Canadiens peuvent se payer. C'est pourquoi nous travaillons avec elle pour alléger les formalités administratives et changer la façon dont nous construisons les habitations. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui à Edmonton, plus de logements abordables seront bâtis plus rapidement, et plus de Canadiens pourront accéder à la propriété. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« C'est avec enthousiasme et fierté que nous annonçons aujourd'hui ce partenariat avec Edmonton. En encourageant le développement dans les zones de croissance prioritaires et autour des carrefours de transport en commun, en simplifiant le processus d'octroi des permis et en collaborant avec la Ville pour ouvrir la voie à un plus grand nombre de logements abordables, nous veillerons à ce qu'Edmonton dispose d'un plus grand nombre de logements dans les catégories dont nous avons besoin pour résoudre la crise du logement. En collaboration avec les villes, les maires et tous les ordres de gouvernement, nous construisons plus de logements pour les Canadiens, à un prix qui est à leur portée. »

-- L'hon. Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Edmonton a pris des mesures ambitieuses pour offrir à tous les résidents de notre ville des options de logement diversifiées et abordables. Grâce au Fonds pour accélérer la construction de logements, nous pouvons multiplier les possibilités de construction, simplifier nos processus et bâtir des communautés inclusives et résilientes face aux changements climatiques. De tels investissements sont essentiels pour réaliser les changements systémiques nécessaires qui permettront de remédier à la situation d'urgence liée au logement et, plus précisément, à l'absence de logements à Edmonton. »

-- Son Honneur Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton

Faits saillants

L'entente conclue avec la Ville d' Edmonton dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements permettra également de mettre à jour les réglementations relatives à l'écoulement des eaux, d'encourager l'aménagement d'appartements à même les résidences privées, d'ajuster les normes administratives entourant la création de logements abordables et de réduire les délais d'examen des demandes grâce à la numérisation, à l'automatisation et à l'intelligence artificielle.

Dans le cadre de son plan d'action, la Ville d'Edmonton éliminera progressivement la taxe supplémentaire visant les propriétés qui comptent quatre logements ou plus sur un même terrain. Actuellement, le taux d'imposition de ces propriétés est supérieur de 15 % à celui des autres propriétés résidentielles. Il sera dorénavant réduit de 3 % par année pendant cinq ans.

Le Fonds pour accélérer la construction de logements est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui s'étendra jusqu'en 2026-2027. Cette initiative est conçue pour aider les villes et les gouvernements autochtones à accroître l'offre de logements par le biais d'approches innovatrices et pour accélérer la construction d'au moins 100?000 nouveaux logements autorisés au cours des trois premières années.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada a signé 50 ententes depuis le lancement du Fonds pour accélérer la construction de logements. Ensemble, ces ententes permettront d'accélérer la construction d'un total estimé à plus de 600?000 logements au cours de la prochaine décennie.

Le Fonds pour accélérer la construction de logements s'inscrit dans la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à permettre à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives de la SNL sont mis à jour tous les trimestres sur le site?www.chezsoidabord.ca. La Carte des initiatives de financement pour le logement permet de voir les projets de logements abordables qui ont été mis en oeuvre.

, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à permettre à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives de la SNL sont mis à jour tous les trimestres sur le site?www.chezsoidabord.ca. La Carte des initiatives de financement pour le logement permet de voir les projets de logements abordables qui ont été mis en oeuvre. Depuis la création de la SNL, le gouvernement du Canada a investi plus de 38,89 milliards de dollars pour contribuer à la création de près de 152?000 logements et à la réparation de plus de 241?000 logements. Ces mesures visent à aider d'abord les personnes les plus démunies, notamment les personnes âgées, les peuples autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Depuis 2015, le gouvernement a aidé près de deux millions de Canadiens à trouver un logement.

Liens connexes

