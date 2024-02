Les Affaires célèbre son 95e anniversaire : une histoire de succès et d'engagement envers l'économie québécoise





MONTRÉAL, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Les Affaires, le premier journal économique québécois, marque un moment historique avec la célébration de son 95e anniversaire. Depuis près d'un siècle, Les Affaires a été au coeur de l'actualité économique et financière, offrant à ses lecteurs des analyses approfondies, des reportages de qualité et une couverture exhaustive des problématiques économiques qui façonnent le Québec et le monde.

Au fil des décennies, Les Affaires a su évoluer avec le temps tout en restant fidèle à sa mission première : informer, outiller et inspirer les décideurs et les entrepreneurs québécois pour demeurer une référence incontournable pour toutes les personnes qui s'intéressent au milieu des affaires.

Aujourd'hui, Les Affaires c'est un journal publiant 14 numéros par année, un site web couvrant l'actualité économique et financière, des conférences et des salons. Grâce à cette diversification, Les Affaires continue de rejoindre de nouveaux publics, tout en restant un pilier de l'information économique au Québec.

«?Célébrer notre 95e anniversaire est une occasion extraordinaire de rendre hommage à notre héritage tout en regardant vers l'avenir?», déclare Marine Thomas, rédactrice en chef de Les Affaires. «?Depuis près d'un siècle, notre équipe s'engage à fournir à nos lecteurs des informations de qualité et des perspectives uniques sur le monde des affaires. Nous sommes fiers du chemin parcouru et déterminés à poursuivre notre mission avec passion et détermination.?»

Pour célébrer cet anniversaire important, Les Affaires dévoile aujourd'hui une édition spéciale plongeant dans l'histoire du journal et de ses artisans. À la fin du mois, un cocktail est organisé afin de réunir des artisans présents et passés du média, des partenaires, des collaborateurs, ainsi que d'éminentes personnalités d'affaires.

À propos de Les Affaires :

Les Affaires mobilise la communauté d'affaires, la connecte et la fait grandir. Avec des contenus analysés, crédibles et pertinents, Les Affaires fournit des clés concrètes pour mieux comprendre et repérer les tendances, mieux anticiper les changements et prendre des décisions plus éclairées. Plus qu'un média, c'est un guide qui informe et incite à l'action.

