Le gouvernement fédéral et la Ville de Markham investissent dans l'amélioration de centres communautaires et récréatifs

MARKHAM, ON, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Les centres communautaires de Markham seront rénovés afin d'aider la Ville à atteindre l'objectif de zéro émission de gaz à effet de serre. Le gouvernement fédéral et la Ville de Markham investiront respectivement plus de 6,4 millions de dollars et 1,5 million de dollars pour apporter des améliorations liées à l'efficacité énergétique au centre communautaire de Mount Joy, au centre communautaire de Thornhill et à l'aréna RJ Clatworthy.

Annoncés au centre communautaire de Thornhill par la ministre Mary Ng, la députée Helena Jaczek et le maire Frank Scarpitti, ces investissements contribueront à renforcer les communautés et à offrir un avenir durable aux résidents de Markham.

Dans les trois installations, les opérations seront améliorées grâce à des travaux tels que la modernisation des systèmes de chauffage, de ventilation et d'éclairage. Une fois les travaux terminés, ces installations seront plus efficaces sur le plan énergétique, ce qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les coûts d'exploitation. L'ensemble de ces améliorations permettra de réduire les émissions de plus de 580 tonnes, ce qui équivaut à retirer de la circulation environ 130 voitures à essence chaque année.

Ces améliorations contribueront à enrichir les services récréatifs, éducatifs, sociaux et communautaires que les installations offriront aux habitants de Markham pour les années à venir.

Citations

« La collectivité de Markham-Thornhill est l'une des plus diversifiées, des plus inclusives et des plus dynamiques du Canada. Les centres communautaires et les arénas sont les espaces physiques où les individus forment une communauté. Les investissements de notre gouvernement dans le centre communautaire de Mount Joy, le centre communautaire de Thornhill et l'aréna RJ Clatworthy contribueront à la santé, à la prospérité et au dynamisme de la collectivité. »

L'honorable Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, et députée de Markham-Thornhill, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces installations à Markham sont d'importants carrefours locaux. Le sport permet de rassembler les gens, de contribuer à leur santé et de renforcer nos collectivités. En investissant dans ces travaux d'amélioration, notre gouvernement veille à ce que ces lieux importants soient sûrs, agréables et durables pour les années à venir. »

L'honorable Helena Jaczek, députée de Markham--Stouffville

« Ces investissements, réalisés dans le cadre d'un programme axé sur l'inclusion et la durabilité, vont au-delà des améliorations physiques. Les améliorations apportées aux installations de loisirs rendent possibles les sports et les activités qui favorisent les expériences partagées et un sentiment d'unité. Je suis heureux que notre gouvernement continue à travailler avec des partenaires dans tout le pays pour soutenir ces projets importants. »

Paul Chiang, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et député de Markham--Unionville

« La Ville de Markham se réjouit vivement de recevoir un financement substantiel du gouvernement fédéral qui fait progresser considérablement ses efforts en vue d'atteindre son objectif d'émissions nettes zéro de gaz à effet de serre. Les trois centres communautaires qui bénéficieront de ces améliorations jouent tous un rôle essentiel en offrant aux habitants de Markham un espace où ils peuvent nouer des liens et participer à des programmes récréatifs et sociaux. Ce financement nous permettra d'apporter les améliorations essentielles en matière d'efficacité énergétique nécessaires pour devenir une collectivité plus durable. Ce projet reflète notre engagement à l'égard de la gérance de l'environnement et constitue un grand pas en avant vers une collectivité de Markham à consommation énergétique nette zéro. »

Frank Scarpitti, maire de Markham

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit plus de 5,8 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la Ville de Markham fournit une contribution de plus de 1,5 million de dollars. Le centre communautaire de Mount Joy bénéficie d'un investissement fédéral supplémentaire de 591 900 dollars dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC).

fournit une contribution de plus de 1,5 million de dollars. Le centre communautaire de Mount Joy bénéficie d'un investissement fédéral supplémentaire de 591 dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du (FDCC). Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et à d'autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

BCVI carboneutralité Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada .

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme BCVI a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

