Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis : L'opposition libérale demande à la CAQ de dévoiler où est passé l'argent

QUÉBEC, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Une motion exigeant que le gouvernement caquiste rende publique une reddition de comptes détaillée des mesures, initiatives et projets financés via le Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC) a été présentée par Elisabeth Prass, porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale. La CAQ s'est rendue à la demande de l'opposition officielle et a adopté la motion.

Avec cette motion, la députée libérale de D'Arcy-McGee fait écho aux organismes communautaires en dépendance qui déplorent manquer de ressources financières et de n'avoir vu pratiquement aucun argent neuf en provenance du Fonds. Celui-ci a pourtant dépensé plus de 100 millions de dollars, mais qui sont mystérieusement affectés à d'autres fins que le financement d'activités et de programmes de surveillance et de recherche concernant les effets du cannabis sur l'état de la population. Le financement de soins curatifs en lien avec l'usage du cannabis et d'activités et de programmes de prévention des méfaits du cannabis et de promotion de la santé doit aussi être assuré par le FPRMC, rappelle le libellé de la motion.

« Alors que les besoins sont criants en matière de prévention et de traitements pour les personnes dépendantes, les importants profits de la SQDC qui sont affectés au FPRMC ont vraisemblablement été dépensés on ne sait où. Je me réjouis que la CAQ ait accepté ma demande et je suis impatiente de prendre connaissance de la reddition de comptes et de découvrir enfin comment les 500$M de profits et de taxes d'accise de la SQDC depuis cinq ans ont été dépensés. »

-Elisabeth Prass, députée de D'Arcy-McGee et porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux

21 février 2024 à 12:15

