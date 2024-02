L'appel de candidatures pour le Prix Sobey pour les arts 2024 est ouvert





Le Prix Sobey pour les arts reconnaît une nouvelle région circumpolaire et porte la bourse totale à 465?000 $

OTTAWA, ON, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada et la Fondation Sobey pour les arts annoncent que l'appel de candidatures pour le Prix Sobey pour les arts 2024 est ouvert. Les mises en candidature seront acceptées jusqu'à 20 h HE le 20 mars 2024. À compter de cette année, le prix prééminent des arts visuels contemporains au Canada reconnaîtra la contribution de cinq autres artistes canadiens. Une sixième région, la région circumpolaire, a été ajoutée au processus de mise en candidature. Elle englobe le Nunavut, le Nunavik (Nord du Québec), le Nunatsiavut (Nord du Labrador), le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. Cette modification importante porte la valeur totale du prix à 465?000 $ et garantit qu'il y aura toujours cinq artistes de la longue liste ainsi qu'un artiste de la courte liste originaires de cette région.

Le formulaire de mise en candidatures pour le Prix Sobey pour les arts 2024 est accessible en ligne ici.

«?Le Prix Sobey pour les arts a pour mission de soutenir et de propulser la carrière d'artistes visuels de tous âges de partout au Canada. L'ajout de la région circumpolaire témoigne du soutien direct de la Fondation Sobey pour les arts aux artistes et aux différents points de vue qu'ils apportent?», a indiqué Jonathan Shaughnessy, directeur des Initiatives en conservation, Musée des beaux-arts du Canada, et président du jury du Prix Sobey 2024. «?J'ai bien hâte de travailler avec notre jury pour découvrir plus de soumissions venant de tous les coins du pays.?»

«?Nous sommes très heureux qu'encore plus d'artistes contemporains canadiens méritants figurent sur la courte liste et la longue liste du Prix Sobey pour les arts?», a affirmé Rob Sobey, président du conseil d'administration, Fondation Sobey pour les arts. «?La région circumpolaire a été ajoutée pour souligner le talent remarquable des artistes de cette région et mieux refléter la mosaïque culturelle de notre pays. Nous avons hâte de voir ce qu'apportera l'édition de cette année et de présenter à de nouveaux publics d'autres artistes parmi les plus novateurs et créatifs du Canada.?»

La longue liste de 2024, qui sera diffusée le 30 avril 2024, mettra en lumière 30 artistes canadiens, soit cinq artistes de chacune des six régions du Canada : la région circumpolaire, la région du Pacifique, la région des Prairies, la région de l'Ontario, la région du Québec et la région de l'Atlantique.

D'une valeur totale de 465?000 $, le Prix Sobey pour les arts, décerné aux artistes visuels contemporains canadiens, est l'un des prix les plus généreux du pays, voire du monde entier. Le grand gagnant reçoit 100?000 $, chacun des cinq artistes finalistes reçoit 25?000 $, et chacun des artistes de la longue liste reçoit 10?000 $.

Les six artistes de la courte liste seront annoncés le 11 juin 2024 et leurs oeuvres seront exposées au Musée des beaux-arts du Canada cet automne. L'artiste ou le collectif gagnant sera dévoilé à l'occasion d'une célébration qui aura lieu le 9 novembre 2024. Le Prix Sobey pour les arts 2023 a été décerné à Kablusiak, représentant ce qui était auparavant la région des Prairies et du Nord.

À propos du processus de mise en candidature

Le Prix Sobey pour les arts est ouvert aux artistes et aux collectifs d'artistes. Les candidatures soumises doivent être celles de personnes de citoyenneté canadienne ou qui détiennent un statut de résidence permanente au Canada et qui ont obtenu la reconnaissance de leurs pairs, des critiques et/ou des conservateurs·trices.

Le Musée des beaux-arts du Canada accepte les mises en candidature pour le Prix Sobey pour les arts 2024 de la part d'agents, d'artistes et d'institutions reconnus. Dès réception du dossier de candidature, un accusé de réception sera transmis par courriel.

Les oeuvres d'art des cinq artistes de la courte liste du prix Sobey pour les arts 2023 sont exposées au Musée des beaux-arts du Canada jusqu'au 3 mars 2024.

# PrixSobeyPourLesArts2024

Au sujet du Prix Sobey pour les arts

Le Prix Sobey pour les arts (PSA) est le prix prééminent au Canada pour les artistes visuels contemporains canadiens. Créé en 2002 grâce au financement de la Fondation Sobey pour les arts (FSA), le PSA a contribué à propulser la carrière d'artistes grâce à un soutien financier et à une reconnaissance au Canada et à l'international. Depuis 2016, le PSA est administré conjointement par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la FSA.

Les ancien·ne·s gagnant·e·s du Prix Sobey pour les arts sont : Brian Jungen (2002), Jean-Pierre Gauthier (2004), Annie Pootoogook (2006), Michel de Broin (2007), Tim Lee (2008), David Altmejd (2009), Daniel Barrow (2010), Daniel Young et Christian Giroux (2011), Raphaëlle de Groot (2012), Duane Linklater (2013), Nadia Myre (2014), Abbas Akhaven (2015), Jeremy Shaw (2016), Ursula Johnson (2017), Kapwani Kiwanga (2018), Stephanie Comilang (2019), Laakkuluk Williamson Bathory (2021), Divya Mehra (2022), et Kablusiak (2023).

Au sujet de la Fondation Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 par le regretté Frank H. Sobey, grand collectionneur d'art canadien. Le Prix Sobey pour les arts a été créé en 2002 et est reconnu comme l'un des prix privés les plus généreux au monde pour les artistes visuels contemporains. Le prix vise à promouvoir les nouveaux développements dans les arts visuels contemporains et à attirer l'attention nationale et internationale sur les artistes canadiens.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Ankosé -- Tout est relié -- Everything is Connected

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le coeur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans. Pour en savoir davantage, visitez beaux-arts.ca.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

21 février 2024 à 12:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :